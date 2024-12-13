Créateur de Vidéos d'Insights pour le Développement de Subventions : Obtenez Plus de Financements

Transformez des données de subventions complexes en vidéos captivantes sans effort avec des avatars AI, captivant les évaluateurs pour obtenir plus rapidement le financement de votre projet.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un récit de 60 secondes destiné aux rédacteurs de subventions et aux équipes de développement, illustrant le pouvoir de la narration pour créer des propositions gagnantes. La vidéo doit adopter un style visuel engageant et empathique, utilisant la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script pour donner vie à un récit de projet émouvant avec un ton calme et rassurant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les consultants en subventions et les petites fondations, mettant en avant le rôle d'un moteur créatif dans la génération de contenus vidéo perspicaces pour le développement de subventions. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et énergique, utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message visuellement attrayant et informatif avec une musique de fond entraînante et une voix amicale.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 75 secondes adaptée aux chefs de projet et aux innovateurs, démontrant comment obtenir des financements grâce à des vidéos convaincantes. Le style visuel doit être professionnel, percutant et concis, incorporant les Sous-titres/captions de HeyGen pour assurer clarté et accessibilité, livré avec une voix confiante et claire et un texte à l'écran facile à lire.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Insights pour le Développement de Subventions

Transformez des insights de subventions complexes en vidéos captivantes et professionnelles sans effort, engageant votre audience et renforçant vos propositions.

1
Step 1
Créez Votre Récit
Commencez par taper ou coller votre script. Notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script transforme instantanément votre texte en contenu vidéo engageant, parfait pour articuler des insights de développement de subventions.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message avec professionnalisme, rendant vos insights de développement de subventions plus engageants.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant les contrôles de Branding de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence et le professionnalisme de vos propositions de subventions.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour l'adapter à diverses plateformes. Partagez facilement vos vidéos de subventions professionnelles pour informer et obtenir des financements.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Réussite de Subventions

Créez des vidéos AI engageantes pour mettre en avant les réalisations du projet et démontrer l'impact, favorisant la confiance et inspirant les futurs donateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de subventions professionnelles ?

HeyGen agit comme un puissant moteur créatif, permettant aux utilisateurs de transformer des propositions de subventions et des insights en vidéos captivantes avec facilité. Son interface intuitive et ses modèles éprouvés simplifient l'ensemble du processus de production vidéo, vous aidant à créer des propositions gagnantes grâce à une narration engageante.

Puis-je utiliser des avatars AI pour améliorer mes vidéos d'analyses de développement de subventions avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen exploite les avatars AI et les capacités avancées de Texte-à-vidéo à partir de script pour donner vie à vos analyses de développement de subventions. Vous pouvez générer une voix off professionnelle directement à partir de votre texte, ajoutant un élément dynamique et engageant à vos présentations.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que mes vidéos de subventions maintiennent une identité de marque cohérente ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir une identité professionnelle et cohérente à travers toutes vos vidéos de subventions. Utilisez la vaste bibliothèque de médias avec des vidéos de stock et des modèles & scènes personnalisables pour élever votre narration visuelle.

Comment HeyGen peut-il m'aider à rédiger des subventions rapidement et à promouvoir l'impact du projet par la vidéo ?

HeyGen vous permet de rédiger des subventions rapidement en rationalisant la création de vidéos, vous aidant à générer rapidement des vidéos captivantes qui mettent en avant l'impact de votre projet. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatisés et le redimensionnement & exportation polyvalents des ratios d'aspect, vous pouvez atteindre efficacement un public plus large et obtenir des financements.

