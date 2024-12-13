créateur de vidéos stratégiques de clarté gouvernementale : Simplifiez l'Information Publique

Transformez des politiques complexes en messages clairs avec l'AI. Exploitez le texte en vidéo à partir de script pour renforcer l'engagement des citoyens et rationaliser la communication de conformité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour communiquer efficacement les nouvelles procédures de conformité au personnel interne du gouvernement, développez une vidéo concise de 45 secondes. Cette pièce de narration stratégique devrait utiliser une génération de voix off professionnelle directement à partir de votre texte en vidéo à partir de l'entrée de script, en utilisant des visuels animés pour rationaliser les flux de travail et maintenir une esthétique moderne et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une annonce de service public dynamique de 30 secondes visant à renforcer l'engagement des citoyens pour une campagne de nettoyage communautaire locale, en exploitant tout le potentiel d'un créateur de vidéos stratégiques de clarté gouvernementale. Cette vidéo utilisera des modèles vidéo engageants et le soutien d'une bibliothèque de médias/stock complète pour créer un style visuel et audio invitant avec des séquences locales et une narration amicale.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative promotionnelle convaincante de 60 secondes présentant aux citoyens un nouveau service numérique gouvernemental conçu pour simplifier les processus bureaucratiques, mettant en avant la puissance d'un créateur de vidéos AI pour une création rapide. Cette vidéo devrait souligner la facilité d'utilisation avec des visuels dynamiques, une voix off claire et nette à partir de texte en vidéo à partir de script, et être conçue pour être accessible sur plusieurs plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, présentant une esthétique globale informative et conviviale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos stratégiques de clarté gouvernementale

Communiquez efficacement les politiques, engagez les citoyens et assurez la conformité avec des vidéos alimentées par l'AI, rationalisant votre stratégie de clarté gouvernementale du script à l'écran.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par rédiger votre message. Utilisez la capacité de "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer votre contenu écrit en une base structurée pour une narration stratégique, garantissant une communication claire et concise.
2
Step 2
Sélectionnez vos Visuels
Donnez vie à votre message. Choisissez parmi la gamme diversifiée d'"avatars AI" de HeyGen pour représenter visuellement votre contenu, rendant les stratégies de clarté gouvernementale complexes facilement compréhensibles pour votre public.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Améliorez la portée et la compréhension. Exploitez la "génération de voix off" de HeyGen pour une narration claire et ajoutez des sous-titres automatiques pour garantir une "accessibilité des médias" large pour tous les citoyens.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez et distribuez votre communication conforme. Utilisez le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" de HeyGen pour publier votre vidéo sur plusieurs plateformes, clarifiant efficacement les politiques et renforçant l'engagement des citoyens.

Améliorez l'Éducation aux Politiques Publiques

Éduquez efficacement les citoyens et le personnel gouvernemental sur des politiques complexes, améliorant la compréhension et la rétention des informations critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos créatives ?

HeyGen simplifie la production de vidéos créatives grâce à son créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives de haute qualité sans effort. Il offre une génération de vidéos de bout en bout, du texte en vidéo à partir de script, en utilisant une vaste bibliothèque de modèles vidéo et d'avatars AI pour améliorer la narration stratégique.

HeyGen peut-il transformer du texte en vidéos explicatives engageantes ?

Oui, HeyGen excelle à transformer du texte en vidéos explicatives engageantes en exploitant des capacités avancées de texte en vidéo à partir de script. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée pour donner vie à votre message de manière fluide.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour la communication gouvernementale ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos stratégiques de clarté gouvernementale, aidant les agences à clarifier les politiques et à renforcer l'engagement des citoyens. Sa capacité à générer des vidéos professionnelles avec sous-titrage automatique et services audio multilingues garantit une communication de conformité efficace et accessible.

Comment puis-je assurer la cohérence de la marque avec la génération de vidéos de HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos pour un message cohérent. En utilisant des modèles vidéo personnalisables et une vaste bibliothèque de médias, vous pouvez rationaliser les flux de travail et maintenir l'identité visuelle de votre marque à travers tout le contenu.

