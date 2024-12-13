Créateur de Vidéos d'Alignement Gouvernemental : Simplifiez les Communications du Secteur Public

Améliorez la communication interne et l'engagement en formation avec des vidéos dynamiques. Utilisez la génération de voix off puissante pour des messages clairs et professionnels.

329/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 2 minutes pour les nouveaux employés d'une agence gouvernementale, décrivant les procédures de conformité critiques. Cette vidéo de formation doit adopter une approche visuelle étape par étape avec du texte à l'écran et un ton amical mais informatif, en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour une production efficace et incluant des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 60 secondes pour les communications du secteur public annonçant le lancement d'un nouveau service numérique en ligne pour les citoyens. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et accessible, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque multimédia et une voix claire et optimiste, assurant une large diffusion en tant qu'annonce publique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les chefs de département gouvernementaux, illustrant les gains d'efficacité de l'adoption d'outils de création vidéo AI pour les processus internes. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et axé sur les données, présentant divers modèles et scènes, avec un avatar AI confiant présentant les avantages, optimisé pour diverses plateformes via le redimensionnement et l'exportation des formats.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Alignement Gouvernemental

Produisez sans effort des vidéos professionnelles pour aligner vos communications du secteur public, assurant clarté et impact avec la création vidéo alimentée par AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par créer ou coller votre script. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique, rendant la création de contenu simple et efficace.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre message. Cela garantit que votre vidéo transmet autorité et engagement sans nécessiter de présentateur physique.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des images pertinentes, des vidéos, et appliquez les contrôles de marque de votre organisation pour maintenir la cohérence et le professionnalisme.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo de haute qualité, complète avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, et partagez facilement vos messages importants sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Médias Sociaux du Secteur Public

.

Produisez rapidement des vidéos convaincantes pour les médias sociaux afin de communiquer efficacement les politiques, annonces et mises à jour gouvernementales aux citoyens.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéo ?

HeyGen utilise une technologie avancée de création vidéo AI pour transformer vos scripts en vidéos captivantes. Les utilisateurs peuvent facilement générer du contenu vidéo en saisissant du texte, qui est ensuite doublé et synchronisé avec des avatars AI réalistes, offrant un processus de création de texte-en-vidéo fluide.

HeyGen peut-il prendre en charge des éléments de marque personnalisés ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, des couleurs spécifiques et des polices directement dans vos vidéos. Cela garantit que toutes vos vidéos de communication interne et du secteur public maintiennent une identité de marque cohérente.

Quels types d'avatars AI sont disponibles ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI de haute qualité, vous permettant de choisir le présentateur idéal pour vos vidéos explicatives, vos supports de formation ou vos annonces vidéo. Ces avatars AI réalistes améliorent considérablement l'engagement des spectateurs pour divers besoins de communication.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour l'accessibilité des vidéos ?

Absolument, HeyGen inclut des fonctionnalités telles que des sous-titres AI pour une accessibilité accrue, rendant vos vidéos compréhensibles pour un public plus large. De plus, notre plateforme prend en charge la génération de voix off riche et une bibliothèque multimédia complète pour enrichir davantage votre contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo