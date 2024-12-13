Créateur de Vidéos d'Alignement Gouvernemental : Simplifiez les Communications du Secteur Public
Améliorez la communication interne et l'engagement en formation avec des vidéos dynamiques. Utilisez la génération de voix off puissante pour des messages clairs et professionnels.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative engageante de 2 minutes pour les nouveaux employés d'une agence gouvernementale, décrivant les procédures de conformité critiques. Cette vidéo de formation doit adopter une approche visuelle étape par étape avec du texte à l'écran et un ton amical mais informatif, en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour une production efficace et incluant des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo concise de 60 secondes pour les communications du secteur public annonçant le lancement d'un nouveau service numérique en ligne pour les citoyens. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et accessible, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque multimédia et une voix claire et optimiste, assurant une large diffusion en tant qu'annonce publique.
Concevez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les chefs de département gouvernementaux, illustrant les gains d'efficacité de l'adoption d'outils de création vidéo AI pour les processus internes. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et axé sur les données, présentant divers modèles et scènes, avec un avatar AI confiant présentant les avantages, optimisé pour diverses plateformes via le redimensionnement et l'exportation des formats.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez les Programmes de Formation Gouvernementaux.
Utilisez l'AI pour créer des cours engageants et des vidéos de formation interne, augmentant considérablement la rétention des employés et l'alignement des connaissances.
Élargissez l'Éducation et la Sensibilisation Publiques.
Développez et distribuez rapidement du contenu vidéo éducatif pour atteindre un public plus large et aligner les citoyens sur les initiatives gouvernementales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéo ?
HeyGen utilise une technologie avancée de création vidéo AI pour transformer vos scripts en vidéos captivantes. Les utilisateurs peuvent facilement générer du contenu vidéo en saisissant du texte, qui est ensuite doublé et synchronisé avec des avatars AI réalistes, offrant un processus de création de texte-en-vidéo fluide.
HeyGen peut-il prendre en charge des éléments de marque personnalisés ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, des couleurs spécifiques et des polices directement dans vos vidéos. Cela garantit que toutes vos vidéos de communication interne et du secteur public maintiennent une identité de marque cohérente.
Quels types d'avatars AI sont disponibles ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI de haute qualité, vous permettant de choisir le présentateur idéal pour vos vidéos explicatives, vos supports de formation ou vos annonces vidéo. Ces avatars AI réalistes améliorent considérablement l'engagement des spectateurs pour divers besoins de communication.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour l'accessibilité des vidéos ?
Absolument, HeyGen inclut des fonctionnalités telles que des sous-titres AI pour une accessibilité accrue, rendant vos vidéos compréhensibles pour un public plus large. De plus, notre plateforme prend en charge la génération de voix off riche et une bibliothèque multimédia complète pour enrichir davantage votre contenu.