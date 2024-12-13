Créateur de Vidéos pour l'Administration Gouvernementale : Simplifiez la Sensibilisation Publique

Créez des vidéos engageantes d'annonces de service public et de matériel de formation avec des avatars IA pour améliorer la communication numérique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation et d'intégration interne de 60 secondes pour les nouveaux employés du gouvernement, expliquant les valeurs fondamentales et la mission de l'agence. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et accueillant avec du texte informatif à l'écran, tandis qu'une voix off calme et engageante guide le récit. Produisez ce contenu essentiel de formation et d'intégration interne efficacement en convertissant votre script directement en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux visant à augmenter l'engagement civique parmi les jeunes adultes de la communauté locale, en encourageant la participation à une élection à venir. La présentation visuelle doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides et des graphismes vibrants, accompagnée d'une bande sonore entraînante et de sous-titres/captions affichés de manière proéminente pour l'accessibilité. Cet effort de sensibilisation publique utilisera la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la portée sur diverses plateformes de réseaux sociaux et stimuler l'engagement civique.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide vidéo concis de 60 secondes qui simplifie le processus de demande d'un service gouvernemental en ligne courant, ciblant les citoyens qui peuvent être moins à l'aise avec la technologie. Le style visuel et audio doit être clair, étape par étape, et rassurant, utilisant des graphismes illustratifs propres et une voix off amicale et instructive. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette solution vidéo du secteur public, garantissant un guide facile à suivre pour tous.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos pour l'administration gouvernementale

Créez efficacement du contenu vidéo clair et engageant pour les annonces de service public, la formation interne et l'engagement civique, rationalisant la communication numérique au sein du secteur public.

1
Step 1
Choisissez votre Fondation Vidéo
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo conçus professionnellement pour commencer rapidement à créer du contenu percutant pour l'administration gouvernementale.
2
Step 2
Collez votre Script et Générez
Transformez instantanément votre contenu écrit en vidéos dynamiques en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo, un essentiel pour les solutions vidéo du secteur public.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars IA Engagés
Incorporez des avatars IA professionnels pour délivrer vos messages avec une touche humaine, améliorant les vidéos de formation interne et d'intégration.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Partagez
Appliquez facilement des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour assurer la cohérence, puis exportez vos vidéos pour une communication numérique efficace avec les citoyens.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Annonces de Service Public (PSA)

Créez rapidement des vidéos d'annonces de service public percutantes pour diffuser des informations critiques et sensibiliser sur des questions clés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen renforce-t-il la communication du secteur public avec l'IA ?

HeyGen permet à l'administration gouvernementale de créer du contenu engageant efficacement en utilisant des avatars IA et une technologie avancée de texte-à-vidéo. Cela transforme la communication numérique pour la sensibilisation publique et l'engagement civique, rendant l'information complexe accessible et dynamique.

Quels types de contenu vidéo HeyGen peut-il aider les agences gouvernementales à produire efficacement ?

HeyGen offre une bibliothèque robuste de modèles vidéo pour produire rapidement des vidéos essentielles d'annonces de service public, de formation interne et d'intégration, et des vidéos pour les réseaux sociaux. Cela simplifie la création de divers guides vidéo pour une sensibilisation publique efficace.

HeyGen prend-il en charge le doublage multilingue et les sous-titres pour un engagement civique plus large ?

Oui, HeyGen fournit une génération avancée de voix off et des sous-titres automatiques, garantissant que votre communication numérique est inclusive et atteint un public plus large. Cette capacité est cruciale pour un engagement civique amélioré et une accessibilité à travers des communautés diverses.

Comment les entités gouvernementales peuvent-elles maintenir la cohérence de la marque en utilisant le créateur de vidéos en ligne de HeyGen ?

Le créateur de vidéos en ligne de HeyGen inclut des contrôles de marque complets, permettant à l'administration gouvernementale d'incorporer facilement des logos officiels et des palettes de couleurs spécifiques. Cela garantit la cohérence de la marque à travers toute la communication numérique et les solutions vidéo du secteur public.

