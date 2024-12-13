Créateur de Vidéos pour Parcours Éducatifs Mondiaux pour l'Apprentissage en Ligne

Transformez rapidement vos scripts éducatifs en vidéos engageantes avec Texte-en-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo pédagogique claire et informative de 45 secondes, destinée aux éducateurs et formateurs d'entreprise, illustrant la facilité de développement de contenus d'apprentissage en ligne engageants. Exploitez les divers Modèles & scènes de HeyGen et assurez l'accessibilité avec des Sous-titres/captions automatiques, accompagnés d'une musique de fond entraînante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle moderne et rapide de 30 secondes pour les équipes marketing des entreprises EdTech, mettant en avant comment un générateur de vidéos AI peut améliorer l'engagement des apprenants. Employez la génération de Voix off énergique de HeyGen et le support riche de la bibliothèque de Médias/stock pour créer un contenu visuellement riche et captivant qui attire instantanément l'attention.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo soignée et fiable de 60 secondes pour les créateurs de cours indépendants et les experts en la matière, démontrant comment élever leur création de cours avec un moteur créatif puissant. Utilisez le redimensionnement & exportation de format d'image de HeyGen pour une diffusion multi-plateforme et sa fonctionnalité intuitive Texte-en-vidéo à partir de script pour transmettre des idées complexes avec un ton conversationnel et un branding cohérent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos pour parcours éducatifs mondiaux

Créez sans effort des vidéos éducatives dynamiques et engageantes et des cours avec AI, conçus pour guider les apprenants à travers leurs parcours éducatifs mondiaux.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Cours
Commencez par transformer votre programme ou vos plans de cours directement en vidéo. Utilisez notre capacité Texte-en-vidéo à partir de script pour générer facilement des vidéos éducatives captivantes à partir de votre matériel écrit.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI Engagés
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de cours, renforçant la connexion avec vos étudiants. Personnalisez leur apparence et leur voix pour guider efficacement les apprenants.
3
Step 3
Personnalisez avec des Contrôles de Branding
Assurez la cohérence sur tous vos parcours éducatifs mondiaux. Appliquez l'apparence distincte de votre institution en utilisant nos contrôles de branding, y compris les logos, les couleurs et les polices personnalisées.
4
Step 4
Générez des Vidéos Accessibles
Finalisez vos vidéos pédagogiques pour un public mondial. Ajoutez facilement des Sous-titres/captions complets pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour des apprenants diversifiés à l'échelle mondiale.

Cas d'Utilisation

Clarifier des Concepts Éducatifs Complexes

Simplifiez des sujets académiques ou techniques complexes en utilisant la génération de vidéos AI, rendant les parcours éducatifs mondiaux plus accessibles et compréhensibles pour les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos éducatives pour l'apprentissage mondial ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de vidéos éducatives engageantes. Il aide les organisations à produire du contenu de haute qualité adapté aux parcours éducatifs mondiaux, augmentant l'engagement des apprenants.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen fournit un moteur créatif puissant avec une Création Vidéo Native par Invite intuitive, permettant aux utilisateurs de concevoir des vidéos sans effort. Avec des modèles vidéo étendus et des contrôles de branding, vous pouvez maintenir une identité visuelle cohérente sur tout votre contenu vidéo pédagogique.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme les avatars AI et les voix off personnalisées ?

Oui, HeyGen permet l'utilisation d'avatars AI réalistes et offre des capacités robustes de texte-en-vidéo à partir de script. Vous pouvez également exploiter la génération avancée de voix off et les sous-titres automatiques pour rendre votre contenu d'apprentissage en ligne accessible et dynamique.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo de bout en bout ?

HeyGen fournit une plateforme de Génération Vidéo de Bout en Bout, permettant aux utilisateurs de créer des cours vidéo pédagogiques complets de manière efficace. Cette approche globale simplifie la création de cours, du script au produit final.

