Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo informative d'une minute démontrant comment la génération de vidéos par AI peut favoriser l'égalité des sexes en permettant des voix diverses, destinée aux entreprises, départements RH et défenseurs de la diversité et de l'inclusion. La vidéo doit avoir une esthétique moderne et épurée avec des graphiques clairs, soutenue par une voix off professionnelle et une musique de fond subtile, facilement créée à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo puissante de 45 secondes présentant des histoires de réussite réelles de femmes excellant dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, pour les jeunes femmes, les éducateurs et les organisations communautaires. Employez une approche visuelle engageante de type témoignage avec des images émotionnellement résonnantes et un son clair, assurant une large accessibilité grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de sensibilisation percutante de 2 minutes analysant l'écart entre les sexes dans divers secteurs et proposant des solutions concrètes, destinée aux décideurs politiques, groupes de défense et au grand public. Le style visuel doit être sérieux et axé sur les données, complété par une voix off autoritaire et une musique de fond contemplative, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une production efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour l'Autonomisation des Genres

Créez facilement des vidéos puissantes pour l'autonomisation des genres avec le générateur de vidéos AI de HeyGen, transformant votre message en histoires visuelles convaincantes pour un impact plus large.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message convaincant pour les vidéos d'autonomisation des femmes, puis utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer des scènes dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter efficacement votre message, améliorant l'attrait visuel et la connexion avec votre public.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez
Améliorez votre narration en utilisant notre bibliothèque multimédia pour trouver des visuels et de la musique percutants, garantissant que votre message sur l'égalité des sexes résonne profondément.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre contenu engageant et exportez facilement votre vidéo dans divers formats, prête à être partagée sur des plateformes comme les réseaux sociaux pour amplifier votre message.

Cas d'Utilisation

Améliorez la Formation à l'Autonomisation

Augmentez l'engagement et la rétention dans les programmes de formation axés sur l'égalité des sexes et l'autonomisation grâce à des vidéos AI dynamiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour les utilisateurs ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer facilement des vidéos de haute qualité à partir de texte-à-vidéo. Notre plateforme utilise des avatars AI et une génération de voix off sophistiquée pour transformer vos scripts en contenu visuel engageant rapidement et efficacement.

Puis-je personnaliser mes vidéos d'histoire de marque avec les fonctionnalités de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'histoire de marque. Vous pouvez utiliser nos divers modèles de vidéos, intégrer les ressources de votre propre bibliothèque multimédia et appliquer des contrôles de branding pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité et l'exportation des vidéos ?

HeyGen garantit que vos vidéos sont accessibles et facilement partageables en offrant des sous-titres/captions automatiques. Vous pouvez également exporter efficacement vos vidéos animées dans divers formats d'aspect, prêtes pour les réseaux sociaux ou toute autre plateforme.

Comment HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos percutantes pour l'autonomisation des femmes ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos convaincantes pour l'autonomisation des femmes en utilisant notre agent vidéo AI de pointe et des avatars AI réalistes. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos, vous permettant de vous concentrer sur votre message pour un impact social.

