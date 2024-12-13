Créateur de Vidéos Éducatives sur le Genre : Contenu Facile et Engagé

Générez rapidement des vidéos éducatives convaincantes sur le genre à partir de scripts avec notre fonctionnalité intuitive de texte en vidéo.

480/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative concise de 2 minutes conçue pour aborder et démystifier les mythes courants entourant le genre, ciblant les parents et les leaders communautaires. L'approche visuelle doit être informative et professionnelle, utilisant des graphiques engageants de la bibliothèque multimédia/soutien de stock, soutenue par une voix AI autoritaire. Les utilisateurs peuvent efficacement transformer le texte en vidéo à partir du script en utilisant HeyGen, créant un outil de création de vidéos de sensibilisation à l'identité de genre percutant pour la compréhension publique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes démontrant comment favoriser des environnements inclusifs sur le lieu de travail, spécifiquement pour les équipes RH et Diversité & Inclusion des entreprises. Le style visuel et audio doit être moderne, épuré et professionnel, incorporant divers modèles et scènes pour présenter les meilleures pratiques, soutenu par des sous-titres/captions clairs pour l'accessibilité. Cette solution de création de vidéos AI fournira rapidement des idées exploitables.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo éducative engageante de 45 secondes explorant un bref aperçu historique des concepts de genre à travers différentes cultures, destinée aux étudiants universitaires et aux apprenants adultes. Le style visuel doit être riche en imagerie historique et animations subtiles, présenté avec une voix calme et académique. Exploitez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour optimiser les vidéos éducatives finales pour diverses plateformes, assurant une large portée en tant que créateur de contenu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives sur le Genre

Permettez aux éducateurs et créateurs de contenu de produire des vidéos percutantes de sensibilisation à l'identité de genre avec AI, présentant des visuels personnalisables et des récits engageants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu éducatif, et notre plateforme convertira votre texte en vidéo en utilisant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script'.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour personnaliser votre vidéo et transmettre efficacement votre message avec une représentation visuelle.
3
Step 3
Générez des Voix AI
Produisez une narration convaincante pour votre vidéo en utilisant la 'Génération de voix off' réaliste, donnant vie à votre script avec un audio professionnel.
4
Step 4
Améliorez et Exportez
Améliorez l'accessibilité et la portée avec des 'Sous-titres/captions' automatiques avant de finaliser et d'exporter votre vidéo éducative percutante.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Éducatives sur le Genre pour les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de partager des messages vitaux sur l'éducation et la sensibilisation au genre avec des communautés plus larges.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos éducatives engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des voix AI diversifiées. Ce puissant créateur de vidéos AI simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, le rendant accessible même sans compétences en montage vidéo.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos éducatives avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des graphiques personnalisés dans les modèles de vidéo. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque multimédia et ses photos et vidéos de stock pour créer des vidéos éducatives uniques et engageantes qui s'alignent avec votre marque.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité des vidéos et les plateformes diverses ?

HeyGen fournit des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité de vos vidéos éducatives. De plus, vous pouvez facilement exporter des vidéos dans divers ratios d'aspect, rendant votre contenu adaptable pour des plateformes comme YouTube et d'autres réseaux sociaux.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos éducatives AI à partir de texte avec HeyGen ?

Les fonctionnalités génératives de HeyGen vous permettent de produire rapidement des vidéos éducatives de haute qualité simplement en saisissant des invites textuelles ou des scripts. Ce créateur de vidéos AI réduit considérablement le temps de production, permettant aux créateurs de contenu de générer des vidéos efficacement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo