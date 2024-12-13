Votre créateur de vidéos de structure de fondation pour un contenu engageant

Produisez facilement des vidéos professionnelles et captivez les spectateurs avec des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un reel captivant de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs, démontrant des "structures de fondation" innovantes pour des vidéos engageantes sur les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle doit être percutante et très énergique, mettant en scène les avatars AI de HeyGen dans divers décors tendance, optimisés pour différentes plateformes grâce à son redimensionnement et exportation des ratios d'aspect, soutenus par une bande sonore moderne et entraînante. La vidéo doit capter l'attention et stimuler la créativité, encourageant les spectateurs à créer leur propre contenu viral.
Exemple de Prompt 2
Développez un segment éducatif complet de 60 secondes pour les éducateurs et formateurs d'entreprise, simplifiant la "structure de fondation" d'un concept complexe, tel que les principes architecturaux ou les bases de la programmation. La présentation visuelle doit être élégante et professionnelle, incorporant des explications animées et du texte à l'écran, facilement créés en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une génération de contenu fluide, assurant une expérience d'apprentissage claire et engageante pour le public.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'aperçu professionnelle perspicace de 40 secondes ciblant les passionnés de technologie et les développeurs, détaillant la "structure de fondation" sous-jacente d'une API de génération vidéo de pointe. Adoptez un style visuel futuriste et minimaliste, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour expliquer visuellement des composants techniques complexes de manière accessible. Le récit doit être direct et informatif, mettant en avant l'innovation et la puissance de la création vidéo automatisée pour la communication technique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de structure de fondation

Construisez des vidéos robustes et engageantes dès le départ en utilisant des outils AI intuitifs, assurant un message clair et percutant à chaque fois.

1
Step 1
Créez la fondation de votre script
Commencez par rédiger votre script vidéo complet. Utilisez la puissante fonctionnalité de texte à vidéo pour convertir instantanément votre récit en une série de scènes structurées, établissant la base principale de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur à l'écran, ajoutant un élément humain professionnel et engageant pour délivrer votre contenu de manière cohérente tout au long de votre vidéo structurée.
3
Step 3
Appliquez vos éléments de marque et médias
Améliorez la cohérence et l'identité de votre vidéo en appliquant vos éléments de marque, tels que les logos et les couleurs personnalisées. Intégrez des médias pertinents de la bibliothèque pour renforcer visuellement votre message structuré.
4
Step 4
Exportez votre vidéo structurée
Examinez le flux et la structure de votre vidéo, en vous assurant que chaque segment est aligné avec vos objectifs. Finalisez en exportant votre vidéo terminée, en choisissant les résolutions souhaitées et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Clarifier des concepts techniques complexes

Transformez des sujets techniques ou fondamentaux complexes en vidéos explicatives claires et compréhensibles, améliorant la compréhension pour tous les spectateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos créatives ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos AI et moteur créatif, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos engageantes sans effort. Sa plateforme intuitive et ses nombreux modèles de vidéos simplifient l'ensemble du processus de création vidéo, idéal pour les campagnes marketing ou les vidéos explicatives.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles avec des avatars AI ?

Absolument. HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI réalistes dans vos vidéos d'aperçu professionnelles, améliorant l'engagement et la cohérence de la marque. Vous pouvez personnaliser davantage ces vidéos avec vos éléments de marque, complétés par une génération de voix off naturelle et des sous-titres/captions générés automatiquement.

Quel type de contenu puis-je créer avec le créateur de vidéos AI de HeyGen ?

Avec le créateur de vidéos AI de HeyGen, vous pouvez automatiser la création de vidéos pour une large gamme de contenus, y compris des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux, des cours éducatifs informatifs et des vidéos promotionnelles percutantes. La plateforme prend également en charge le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour une distribution multi-plateformes.

Comment HeyGen peut-il garantir que l'identité de ma marque est maintenue dans les vidéos générées par AI ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer sans effort vos éléments de marque, y compris l'animation de logo, dans vos vidéos. Vous pouvez personnaliser les modèles et les scènes directement dans notre éditeur de vidéos en ligne pour maintenir une présence de marque cohérente et professionnelle.

