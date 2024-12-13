Créateur de Vidéos d'Évaluation Expérientielle pour la Confiance et l'Engagement

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de témoignage professionnelle de 45 secondes conçue pour les clients professionnels et les prospects B2B, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour narrer une histoire de succès. Le style visuel doit être corporatif et épuré, incorporant un branding subtil, avec une voix off calme et autoritaire qui renforce la confiance, idéale pour les vidéos marketing.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de déballage dynamique de 30 secondes ciblant les utilisateurs des réseaux sociaux et un public plus jeune, enrichie avec les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et l'engagement. Le style visuel doit être rapide, coloré et comporter des superpositions de texte engageantes, sur une musique de fond entraînante et tendance, démontrant la polyvalence d'un éditeur vidéo alimenté par l'IA.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative informative d'une minute trente pour les nouveaux utilisateurs et les participants à la formation, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter un guide étape par étape. Le style visuel doit être clair et concis, intégrant des graphiques animés, accompagné d'une voix off amicale et éducative, montrant comment les outils d'édition vidéo professionnels simplifient les processus complexes pour tout créateur de vidéos d'évaluation.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Évaluation Expérientielle

Transformez vos retours clients et expériences produits en vidéos d'évaluation engageantes et de haute qualité sans effort avec notre éditeur vidéo alimenté par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Contenu d'Évaluation
Commencez par importer des clips vidéo existants, des images, ou collez simplement votre script d'évaluation pour utiliser notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script, lançant vos vidéos d'évaluation expérientielles.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Dynamique
Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes personnalisables conçus pour mettre en valeur les aspects clés de votre évaluation. Marquez facilement votre vidéo pour un look cohérent.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Alimentées par l'IA
Élevez votre évaluation avec des voix off AI ressemblant à des voix humaines en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, ou générez automatiquement des sous-titres/captions précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'évaluation de haute qualité et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour vous assurer qu'elle est parfaitement formatée. Partagez directement sur les plateformes de réseaux sociaux ou téléchargez pour une distribution plus large.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos d'évaluation expérientielle ?

HeyGen utilise son éditeur vidéo alimenté par l'IA avec une interface glisser-déposer conviviale pour simplifier la création de vidéos d'évaluation expérientielles captivantes. Vous pouvez rapidement générer du contenu professionnel en utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI dynamiques qui donnent vie aux évaluations.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour personnaliser les vidéos de témoignage ?

HeyGen offre une suite d'outils d'édition vidéo professionnels pour adapter précisément vos vidéos de témoignage. Vous pouvez utiliser des voix off alimentées par l'IA, ajouter des sous-titres/captions et appliquer un branding personnalisé pour correspondre à votre esthétique. Nos fonctionnalités intuitives garantissent que votre message résonne efficacement.

Puis-je produire des vidéos de déballage ou de marketing de haute qualité avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos d'évaluation de haute qualité, y compris des vidéos de déballage dynamiques et des vidéos marketing persuasives. Ses capacités robustes garantissent que votre contenu a l'air professionnel et engageant pour toute plateforme, en faisant un créateur de vidéos polyvalent.

Comment les fonctionnalités AI de HeyGen peuvent-elles améliorer mon contenu vidéo ?

Les fonctionnalités AI avancées de HeyGen améliorent considérablement votre contenu vidéo en permettant la génération de texte en vidéo à partir d'un script et en incorporant des avatars AI réalistes avec des voix off alimentées par l'IA. Cette combinaison puissante permet un storytelling captivant et une finition professionnelle, rendant vos vidéos plus engageantes pour les spectateurs.

