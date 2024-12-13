créateur de vidéos d'entraînement pour un contenu fitness engageant

Produisez rapidement des vidéos de fitness professionnelles. Utilisez des avatars AI pour créer des démonstrations d'exercices diversifiées et dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour attirer de nouvelles inscriptions à un système d'entraînement en ligne, en utilisant un visuel élégant et professionnel et une bande sonore inspirante, en tirant parti des modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour présenter des vidéos d'entraînement variées et l'attrait de la marque.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo tutorielle instructive de 60 secondes pour les sportifs intermédiaires, axée sur la perfection d'un mouvement complexe unique, en utilisant une approche visuelle épurée avec des démonstrations détaillées à l'écran et un audio clair soutenu par les sous-titres automatiques de HeyGen pour une meilleure compréhension.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de défi engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux passionnés de fitness, en utilisant un style visuel moderne et énergique avec une musique de fond tendance, mettant en vedette un avatar AI animé généré grâce à la fonctionnalité avancée d'avatars AI de HeyGen pour diriger un micro-entraînement rapide et percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'entraînement

Utilisez l'AI pour produire facilement des vidéos d'entraînement engageantes et professionnelles, économisant du temps et des ressources pour une instruction fitness efficace.

1
Step 1
Choisissez un modèle ou un script
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles personnalisables ou saisissez votre script d'entraînement pour commencer. Nos modèles et scènes fournissent une base solide pour votre vidéo d'entraînement.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Améliorez votre contenu d'entraînement en choisissant un avatar AI pour présenter les exercices ou en incorporant des séquences libres de droits pertinentes pour démontrer clairement les mouvements.
3
Step 3
Ajoutez la voix et la marque
Intégrez une génération de voix off claire pour des instructions précises et appliquez les contrôles de marque uniques de votre marque (logo, couleurs) pour une finition professionnelle sur toutes vos vidéos.
4
Step 4
Exportez et partagez
Améliorez l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques avant de redimensionner le format et d'exporter votre vidéo d'entraînement professionnelle pour toute plateforme, assurant une portée maximale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire rapidement des clips d'entraînement pour les réseaux sociaux

Créez rapidement des vidéos d'entraînement captivantes et des clips promotionnels pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'étendre votre marque de fitness.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'entraînement engageantes ?

HeyGen utilise une technologie avancée de création de vidéos AI, y compris des avatars AI et des voix off AI, pour vous aider à créer rapidement une vidéo d'entraînement. Vous pouvez facilement transformer des scripts en contenu vidéo de formation professionnelle, augmentant l'engagement pour les vidéos de fitness et d'entraînement.

HeyGen propose-t-il des outils pour personnaliser les vidéos de fitness avec une marque ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes de personnalisation de marque, vous permettant d'ajouter votre logo, de choisir les couleurs de votre marque et d'utiliser des modèles personnalisables. Cela garantit que vos vidéos de fitness s'alignent parfaitement avec l'identité unique de votre marque et résonnent avec votre audience.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos d'entraînement de haute qualité ?

La plateforme facile à utiliser de HeyGen simplifie la production de vidéos d'entraînement grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de scripts et aux sous-titres/captions automatiques. Cela permet aux créateurs de produire efficacement une bibliothèque d'exercices réutilisable et même des entraînements multilingues pour un public mondial.

Puis-je enrichir mes tutoriels de fitness avec des médias supplémentaires en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre un accès à une bibliothèque complète de médias et à des séquences libres de droits pour enrichir vos tutoriels. Vous pouvez intégrer ces éléments de manière transparente avec des outils de montage vidéo AI pour créer des expériences de santé et de fitness polies et informatives, axées sur la vidéo.

