Créateur de Vidéos de Décomposition d'Exercices pour des Guides d'Entraînement Clairs

Augmentez l'engagement avec des vidéos de décomposition d'exercices précises, avec des sous-titres/captions automatiques pour une compréhension claire.

534/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les passionnés de fitness désireux de maîtriser les décompositions d'entraînement, produisez une vidéo énergique de 45 secondes. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, avec une musique entraînante et un texte clair à l'écran, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les instructions clés et les modèles et scènes préconçus pour assembler rapidement des vidéos de fitness engageantes.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo instructive approfondie de 90 secondes ciblant les propriétaires de salles de sport et les instructeurs de cours pour souligner la technique appropriée et la prévention des blessures est nécessaire. Le style de la vidéo doit être autoritaire et très détaillé, incorporant des ralentis et une narration professionnelle, en utilisant pleinement la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des démonstrations anatomiques de haute qualité et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour la distribution sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de fitness motivationnelle rapide de 30 secondes adaptée aux coachs en ligne et aux créateurs de contenu occupés pour inspirer le mouvement quotidien. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle rapide et inspirante avec un fond musical motivant, générée efficacement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour créer des vidéos de fitness courtes et convaincantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Décomposition d'Exercices

Créez sans effort des vidéos professionnelles de décomposition d'exercices avec des outils alimentés par l'AI, assurant des instructions claires et des visuels engageants pour votre audience.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Commencez par télécharger vos séquences d'exercices brutes, images, ou scripts existants sur la plateforme. Cela forme la base de votre décomposition détaillée.
2
Step 2
Créez Votre Décomposition avec l'AI
Utilisez l'AI Maker pour transformer votre script ou vos points clés en une vidéo de décomposition d'exercices complète, guidant le récit avec une automatisation intelligente.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Améliorez la clarté et le professionnalisme en générant des voix off claires et en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias pour mettre en évidence la technique appropriée.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Personnalisez les ratios d'aspect pour diverses plateformes, puis exportez votre vidéo de décomposition d'exercices polie, prête pour le partage sur les réseaux sociaux ou l'inclusion dans vos cours de fitness.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la Formation et l'Engagement des Clients

.

Améliorez la compréhension et la rétention des clients en créant des vidéos de décomposition d'exercices professionnelles et claires pour des plans d'entraînement personnalisés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles de décomposition d'exercices ?

HeyGen utilise des outils avancés de montage vidéo AI et des modèles personnalisables pour simplifier la production de décompositions d'entraînement détaillées. Son éditeur vidéo en ligne intuitif vous permet de créer efficacement des vidéos de fitness de haute qualité, parfaites pour démontrer la technique appropriée.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer mes vidéos d'entraînement ?

HeyGen propose des capacités techniques robustes comme des avatars AI, la génération de voix off, et des sous-titres/captions automatiques pour enrichir vos vidéos de décomposition d'exercices. Vous pouvez également utiliser des effets vidéo, des transitions, et le redimensionnement des ratios d'aspect pour personnaliser le contenu pour diverses plateformes, assurant un engagement maximal.

Les entraîneurs personnels peuvent-ils utiliser HeyGen pour produire efficacement des vidéos de fitness personnalisées ?

Absolument, les entraîneurs personnels peuvent considérablement améliorer leur efficacité avec l'AI Maker de HeyGen. Vous pouvez télécharger vos matières premières, comme des séquences existantes, et laisser l'AI générer des vidéos d'entraînement convaincantes, ou utiliser l'éditeur vidéo en ligne par glisser-déposer pour construire des plans d'entraînement personnalisés.

Comment HeyGen peut-il aider à garantir que mon contenu de fitness atteigne un public plus large ?

HeyGen soutient une large portée du public grâce à des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect pour différentes plateformes de médias sociaux et des contrôles de marque complets. Ajoutez facilement votre logo et personnalisez les vidéos pour maintenir une identité de marque cohérente, rendant vos vidéos de fitness reconnaissables et partageables.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo