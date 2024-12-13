Créateur de Vidéos de Formation Ergonomique : Construisez des Cours Engagés

Améliorez la formation des employés et prévenez les blessures avec des vidéos dynamiques mettant en scène des avatars AI réalistes, rendant les concepts ergonomiques complexes faciles à comprendre.

475/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une annonce de service public de 60 secondes destinée aux responsables de la sécurité et aux employés, mettant l'accent sur les techniques essentielles de prévention des blessures et les protocoles de sécurité au travail. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio clair, direct et engageant, en utilisant les 'avatars AI' avancés de HeyGen pour représenter une main-d'œuvre diversifiée et transmettre des messages clés de sécurité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les coordinateurs de formation, mettant en avant les avantages des cours de formation ergonomique complets. La vidéo doit être rapide et motivante avec une musique de fond entraînante, démontrant comment le contenu peut être transformé sans effort grâce à la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez un tutoriel captivant de 40 secondes pour les éducateurs et les chefs d'équipe, axé sur des approches innovantes de l'apprentissage en milieu de travail. Utilisez un style visuel moderne, engageant et facilement compréhensible avec une voix off claire et des visuels illustratifs, montrant comment la vaste 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen peut enrichir le contenu vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation Ergonomique

Créez sans effort des vidéos de formation ergonomique engageantes et informatives avec AI, conçues pour améliorer l'apprentissage et la sécurité en milieu de travail.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre contenu de formation ergonomique directement dans l'éditeur. Notre plateforme utilise le Texte en vidéo à partir de script pour transformer instantanément votre texte en une narration vidéo dynamique, parfaite pour les vidéos de formation professionnelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour délivrer vos leçons ergonomiques. Ces avatars AI offrent une présence naturelle et engageante, rendant des sujets complexes comme la prévention des blessures plus accessibles à vos employés.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Scènes
Améliorez votre vidéo avec des visuels et des animations pertinents de notre bibliothèque de médias. Utilisez les Modèles & scènes pour définir le contexte parfait pour enseigner les protocoles de sécurité au travail, assurant une expérience d'apprentissage visuellement riche.
4
Step 4
Générez et Partagez
D'un simple clic, créez votre vidéo de formation ergonomique complète. Notre processus de Génération Vidéo Complète de bout en bout garantit que votre contenu est prêt pour une formation immédiate des employés, améliorant l'apprentissage en milieu de travail et l'intégration des nouvelles recrues de manière efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans la Formation des Employés

.

Améliorez la rétention des connaissances et la participation dans les parcours de formation ergonomique et l'apprentissage en milieu de travail en exploitant un contenu vidéo dynamique alimenté par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ergonomique engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts en "vidéos de formation ergonomique" dynamiques grâce à la technologie "créateur de vidéos alimenté par AI". Notre plateforme vous permet de choisir parmi divers "avatars AI" et d'exploiter la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script", améliorant la "formation des employés" avec des "visuels et animations" professionnels.

HeyGen peut-il aider à produire une Génération Vidéo Complète de bout en bout pour l'apprentissage en milieu de travail ?

Absolument. HeyGen offre une "Génération Vidéo Complète de bout en bout" pour tous les besoins d'"apprentissage en milieu de travail", de "l'intégration des nouvelles recrues" aux "protocoles de sécurité au travail". Utilisez nos "Modèles & scènes" et "Contrôles de marque" pour garantir que vos "vidéos de formation professionnelle" soient cohérentes et percutantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un Créateur de Vidéos d'Excellence Ergonomique efficace ?

HeyGen se distingue comme un "Créateur de Vidéos d'Excellence Ergonomique" en fournissant des outils pour créer des "vidéos de formation professionnelle" convaincantes essentielles pour la "prévention des blessures". Nos "Modèles & scènes" et "avatars AI" personnalisables permettent un contenu adapté qui résonne avec vos "cours de formation ergonomique" spécifiques.

À quelle vitesse puis-je générer des cours de formation ergonomique complets avec HeyGen ?

Le "créateur de vidéos alimenté par AI" de HeyGen accélère considérablement la production de "cours de formation ergonomique". Avec des fonctionnalités comme "Texte en vidéo à partir de script" et "Création Vidéo Native par Invite", vous pouvez rapidement produire des "vidéos de formation professionnelle" de haute qualité pour diffuser efficacement des informations vitales.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo