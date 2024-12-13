Créateur de Vidéos Direction Environnementale : Créez un Contenu Impactant

Créez facilement des vidéos de sensibilisation publique et éducatives engageantes, en tirant parti de la fonctionnalité innovante de HeyGen, Texte en vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 1,5 minute destinée aux techniciens de terrain et aux nouveaux employés du secteur environnemental, démontrant l'utilisation correcte d'un nouvel appareil de "créateur de vidéos direction environnementale" sur le terrain. Employez un style visuel animé et engageant avec des graphiques en mouvement illustratifs pour simplifier les procédures complexes. Le récit, livré par un "avatar AI" amical utilisant la "Génération de voix off", guidera les spectateurs à travers l'installation, l'utilisation et le dépannage, rendant la formation technique accessible et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de sensibilisation publique de 2 minutes destinée aux parties prenantes et aux groupes d'intérêt public, mettant en avant l'impact d'un projet de "créateur de vidéos direction environnementale". Le style visuel doit être inspirant et axé sur les données, utilisant des "Modèles & scènes" dynamiques pour souligner les améliorations environnementales clés et les orientations futures. Une voix off professionnelle racontera l'histoire de réussite, fournissant des informations accessibles à un large public et favorisant l'engagement communautaire.
Exemple de Prompt 3
Produisez une mise à jour technique de 45 secondes pour les organismes de réglementation et les équipes de conformité internes, résumant les dernières avancées d'un projet de recherche de "créateur de vidéos direction environnementale". La vidéo nécessite un style visuel formel et direct, priorisant la clarté et la densité d'information. Utilisez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir que tous les détails techniques sont transmis avec précision et accessibles, et employez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter facilement le contenu à diverses plateformes de rapport.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Direction Environnementale

Créez rapidement des vidéos direction environnementale percutantes, éduquant et inspirant votre public avec un contenu animé professionnel conçu pour la clarté et la portée.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par élaborer votre message. Utilisez notre fonctionnalité **Texte en vidéo à partir de script** pour convertir sans effort votre contenu écrit en une première ébauche vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de modèles engageants ou utilisez des **avatars AI** pour présenter efficacement votre message environnemental, rendant vos **vidéos animées** captivantes.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Marque
Améliorez votre vidéo avec un audio professionnel en utilisant notre fonctionnalité **Génération de voix off**, garantissant que votre message environnemental est entendu clairement et efficacement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo environnementale en utilisant le **Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect** pour la préparer à diverses plateformes, y compris les **vidéos pour les réseaux sociaux**, atteignant un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Campagnes Environnementales à Fort Impact

Créez des publicités vidéo AI persuasives et efficaces en quelques minutes pour sensibiliser le public et soutenir des initiatives et causes environnementales critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen agit comme un agent vidéo AI intuitif, transformant vos scripts directement en vidéos engageantes. Notre fonctionnalité robuste Texte en vidéo à partir de script automatise la génération de voix off et vous permet d'intégrer des avatars AI sans effort, rationalisant l'ensemble du processus de production.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour maintenir votre identité visuelle. Vous pouvez tirer parti de nos divers modèles & scènes, incorporer des graphiques animés personnalisés et intégrer vos éléments de marque pour produire des vidéos animées professionnelles qui résonnent avec votre public.

Quelles options d'exportation sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?

HeyGen propose un redimensionnement & exportation flexibles des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes. Que vous créiez des vidéos pour les réseaux sociaux ou pour d'autres canaux, vous pouvez affiner votre sortie depuis le panneau de montage pour répondre à des spécifications techniques précises.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la production vidéo ?

Les avatars AI avancés de HeyGen servent de présentateurs puissants, donnant vie à votre message sans besoin de tournage traditionnel. En tant qu'outil d'animation de pointe, HeyGen vous permet de créer des vidéos animées dynamiques, parfaites pour créer des vidéos explicatives convaincantes ou du contenu éducatif de manière efficace.

