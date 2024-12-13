Générateur de Vidéos de Communication d'Entreprise pour une Communication Fluide

Simplifiez les communications internes et gagnez du temps avec des avatars AI pour créer des vidéos engageantes sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez expliquer une mise à jour technique complexe dans une vidéo explicative de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique, en mettant l'accent sur la clarté avec une présentation visuelle et audio propre et didactique. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la production et des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité produit aux responsables marketing, conçue pour étendre le contenu vidéo avec l'AI dans un style visuel et audio moderne et engageant. Renforcez le message en utilisant la génération de voix off de HeyGen et la bibliothèque de médias riches/support de stock.
Exemple de Prompt 3
Visualisez une vidéo concise de 30 secondes pour les cadres, mettant en avant les avantages d'une plateforme vidéo AI pour la génération de vidéos de communication d'entreprise, présentée avec un style visuel et audio élégant et percutant. Mettez en avant le processus de génération de vidéo de bout en bout et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour une distribution multi-plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Communication d'Entreprise

Produisez sans effort des vidéos de communication interne et externe professionnelles en quelques minutes, en utilisant l'AI pour simplifier votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez votre message ou collez un texte existant dans l'éditeur. Notre plateforme convertit instantanément votre contenu écrit en un script vidéo dynamique grâce à des capacités avancées de transformation de texte en vidéo, garantissant précision et cohérence.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message. Ces présentateurs alimentés par l'AI délivrent votre script avec des expressions et mouvements naturels, ajoutant une touche humaine professionnelle sans avoir besoin d'acteurs.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Branding
Intégrez l'identité visuelle de votre entreprise en appliquant des contrôles de branding personnalisés. Ajoutez votre logo, ajustez les couleurs, et sélectionnez les polices appropriées pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec vos directives de marque et améliore la reconnaissance.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo finale, complète avec des sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité et une portée améliorées. Téléchargez facilement votre vidéo de communication de haute qualité ou partagez-la directement sur vos plateformes internes et externes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez le Contenu de Formation et de Développement

Développez et distribuez rapidement une gamme plus large de contenus d'apprentissage de haute qualité, étendant efficacement la portée à tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos AI avec des avatars réalistes ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo pour convertir des scripts en vidéos professionnelles. Les utilisateurs peuvent facilement générer des voix et des mouvements hyper-réalistes pour leur contenu vidéo, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production vidéo.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo prêt pour l'entreprise ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que des sous-titres/captions automatiques, la génération de voix off dans plus de 140 langues, et des contrôles de branding complets. Cela garantit que vos vidéos de communication d'entreprise sont accessibles, localisées et parfaitement alignées sur votre marque à travers diverses plateformes.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes existants pour une production vidéo à grande échelle ?

HeyGen offre des intégrations API et est conçu pour être une plateforme vidéo AI prête pour l'entreprise, soutenant la création de vidéos à grande échelle. Cela permet une intégration transparente dans vos flux de travail actuels et aide à générer de grands volumes de vidéos professionnelles efficacement.

Quelle est la convivialité de l'interface de HeyGen pour générer du contenu vidéo complexe ?

HeyGen dispose d'une interface conviviale avec une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer, simplifiant la création de vidéos. Elle inclut des modèles professionnels, un montage basé sur le texte, et un redimensionnement des ratios d'aspect pour garantir que le contenu vidéo complexe est facilement produit pour divers besoins.

