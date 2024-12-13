Créateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise : Créez des Mises à Jour Impactantes
Rationalisez la communication d'entreprise et livrez des annonces soignées plus rapidement. Transformez facilement votre script en vidéo avec Text-to-video à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'annonce d'entreprise de 60 secondes destinée à tous les employés de l'organisation, communiquant une mise à jour importante de la vision de l'entreprise. Cette vidéo inspirante et authentique doit présenter des visuels d'employés diversifiés et une voix off réfléchie et engageante, utilisant potentiellement les avatars AI de HeyGen pour représenter la direction ou illustrer divers rôles d'équipe, favorisant un sentiment d'unité et de but commun dans la communication d'équipe.
Concevez une vidéo convaincante de 30 secondes pour une nouvelle campagne marketing, ciblant les clients potentiels et les investisseurs, mettant en avant les avantages clés d'un nouveau service. L'esthétique doit être dynamique et visuellement riche, incorporant des graphismes audacieux, des coupes rapides, et une voix persuasive et énergique, facilement réalisable en utilisant les Templates & scènes personnalisables de HeyGen pour une création rapide de vidéos d'entreprise.
Produisez une vidéo d'annonce d'entreprise de 40 secondes pour clarifier une mise à jour importante de la politique RH pour tous les membres du personnel. La présentation visuelle doit être claire, directe et informative, intégrant des animations simples ou du texte à l'écran pour souligner les points critiques, accompagnée d'une voix off neutre et autoritaire. Assurez l'accessibilité et la compréhension en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour cette vidéo explicative cruciale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Lancement de Produit & Marketing Impactantes.
Générez rapidement des publicités vidéo performantes et des annonces marketing pour présenter efficacement de nouveaux produits ou campagnes.
Améliorez les Communications Internes & la Formation des Employés.
Produisez des vidéos de formation engageantes et des annonces d'entreprise internes pour améliorer la compréhension et la rétention des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos d'annonces d'entreprise ?
HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos d'annonces d'entreprise efficace, permettant aux entreprises de créer rapidement des vidéos d'annonces d'entreprise professionnelles et des vidéos d'entreprise. Notre plateforme alimentée par l'AI simplifie la création de contenu pour toutes les communications internes et externes.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos alimenté par l'AI pour la communication d'entreprise ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre texte en vidéos d'entreprise engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités puissantes de Text-to-video. Cela permet une production rapide de contenu de haute qualité idéal pour la communication d'équipe, les lancements de produits et les campagnes marketing.
HeyGen peut-il garantir une image de marque cohérente dans les vidéos d'annonces d'entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de Branding robustes, vous permettant d'intégrer sans effort le logo de votre entreprise, des couleurs de marque spécifiques et des polices personnalisées dans toutes vos vidéos d'annonces d'entreprise. Cela garantit que chaque message maintient une identité visuelle cohérente et professionnelle.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'annonces impactantes ?
HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités incluant des templates personnalisables, des avatars AI professionnels, et des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer simplifie le processus, rendant facile la production de vidéos d'annonces convaincantes avec une finition professionnelle.