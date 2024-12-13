Créateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise : Créez des Mises à Jour Impactantes

Rationalisez la communication d'entreprise et livrez des annonces soignées plus rapidement. Transformez facilement votre script en vidéo avec Text-to-video à partir d'un script.

469/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce d'entreprise de 60 secondes destinée à tous les employés de l'organisation, communiquant une mise à jour importante de la vision de l'entreprise. Cette vidéo inspirante et authentique doit présenter des visuels d'employés diversifiés et une voix off réfléchie et engageante, utilisant potentiellement les avatars AI de HeyGen pour représenter la direction ou illustrer divers rôles d'équipe, favorisant un sentiment d'unité et de but commun dans la communication d'équipe.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo convaincante de 30 secondes pour une nouvelle campagne marketing, ciblant les clients potentiels et les investisseurs, mettant en avant les avantages clés d'un nouveau service. L'esthétique doit être dynamique et visuellement riche, incorporant des graphismes audacieux, des coupes rapides, et une voix persuasive et énergique, facilement réalisable en utilisant les Templates & scènes personnalisables de HeyGen pour une création rapide de vidéos d'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'annonce d'entreprise de 40 secondes pour clarifier une mise à jour importante de la politique RH pour tous les membres du personnel. La présentation visuelle doit être claire, directe et informative, intégrant des animations simples ou du texte à l'écran pour souligner les points critiques, accompagnée d'une voix off neutre et autoritaire. Assurez l'accessibilité et la compréhension en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour cette vidéo explicative cruciale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise

Rationalisez vos communications d'entreprise avec l'AI. Créez rapidement des vidéos d'annonces impactantes, engageant votre audience avec un contenu de qualité professionnelle.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script d'annonce pour générer instantanément du contenu vidéo en utilisant les capacités de Text-to-video. Cela convertit votre texte en visuels et narration engageants, établissant une base solide.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour délivrer votre message. Ces présentateurs numériques donnent vie à votre annonce, assurant une livraison soignée et engageante.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Intégrez l'identité de votre entreprise en appliquant les couleurs, polices et logo uniques de votre marque grâce à des contrôles de Branding complets. Maintenez une cohérence visuelle à travers toutes les vidéos d'entreprise.
4
Step 4
Finalisez et Distribuez
Exportez vos vidéos d'annonces d'entreprise de haute qualité dans divers formats adaptés à toute plateforme. Partagez votre produit fini sans effort pour la communication interne d'équipe ou les campagnes marketing externes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Annonces Dynamiques pour les Réseaux Sociaux

.

Créez des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de partager instantanément les nouvelles et annonces de l'entreprise sur les plateformes numériques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos d'annonces d'entreprise ?

HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos d'annonces d'entreprise efficace, permettant aux entreprises de créer rapidement des vidéos d'annonces d'entreprise professionnelles et des vidéos d'entreprise. Notre plateforme alimentée par l'AI simplifie la création de contenu pour toutes les communications internes et externes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos alimenté par l'AI pour la communication d'entreprise ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre texte en vidéos d'entreprise engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités puissantes de Text-to-video. Cela permet une production rapide de contenu de haute qualité idéal pour la communication d'équipe, les lancements de produits et les campagnes marketing.

HeyGen peut-il garantir une image de marque cohérente dans les vidéos d'annonces d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de Branding robustes, vous permettant d'intégrer sans effort le logo de votre entreprise, des couleurs de marque spécifiques et des polices personnalisées dans toutes vos vidéos d'annonces d'entreprise. Cela garantit que chaque message maintient une identité visuelle cohérente et professionnelle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'annonces impactantes ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités incluant des templates personnalisables, des avatars AI professionnels, et des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer simplifie le processus, rendant facile la production de vidéos d'annonces convaincantes avec une finition professionnelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo