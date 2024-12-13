Créateur de Vidéos de Succès d'Employés pour une Reconnaissance Facile

Créez rapidement des vidéos inspirantes de reconnaissance des employés et des histoires de succès avec des modèles et scènes prêts à l'emploi.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes de reconnaissance des employés célébrant une récente réalisation d'équipe. Conçue pour les membres de l'équipe, la direction et les annonces à l'échelle de l'entreprise, cette vidéo doit dégager un style visuel festif et dynamique, incorporant des éléments de marque personnalisés comme les logos et les couleurs. Commencez avec l'un des modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen et générez rapidement le script en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo, capturant parfaitement l'essence des vidéos de récompenses d'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo engageante de 60 secondes récapitulant l'année, mettant en lumière les réalisations collectives de l'entreprise et les moments clés. Destiné à tous les employés et parties prenantes, le style visuel doit être axé sur l'infographie et positif, soutenu par une bande sonore percutante. Intégrez divers clips de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen, assurez l'accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement, et préparez-la pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, en faisant un résumé complet et visuellement attrayant.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de bienvenue de 40 secondes pour les nouvelles recrues, les introduisant à une valeur fondamentale de l'entreprise ou à la culture d'équipe. Cette vidéo, spécifiquement pour les nouvelles recrues lors de l'intégration, nécessite un style visuel amical, informatif et épuré avec un ton chaleureux et encourageant. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer les messages clés, transformant votre script en un visuel convaincant en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo, et assurez-vous que la production globale reflète un standard de créateur de vidéos de haute qualité, avec éventuellement des animations subtiles dans les scènes pour un engagement accru.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de succès d'employés

Créez facilement des vidéos de reconnaissance des employés et mettez en avant des histoires de succès d'employés avec les outils intuitifs et les modèles personnalisables de notre créateur de vidéos AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une variété de "modèles de vidéos" préconçus spécifiquement pour la reconnaissance des employés, ou commencez avec une toile vierge en utilisant notre fonctionnalité "Modèles & scènes" pour personnaliser entièrement votre vidéo.
2
Step 2
Téléchargez Votre Contenu de Succès
Téléchargez vos propres "histoires de succès d'employés", photos et vidéos, ou utilisez notre vaste "bibliothèque multimédia/stock" pour enrichir votre récit avec des visuels et séquences pertinents.
3
Step 3
Intégrez l'AI et la Voix Off
Exploitez la puissance de notre "créateur de vidéos AI" pour générer des voix off au son naturel en utilisant la fonctionnalité de "génération de voix off", donnant vie à vos scripts et histoires sans effort.
4
Step 4
Revue et Exportation
Ajoutez des "sous-titres" pour une accessibilité améliorée, puis passez en revue vos "vidéos de reconnaissance des employés" soignées et exportez-les dans divers formats d'aspect pour un partage facile sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos de Récompenses d'Entreprise Engagantes

Générez rapidement des vidéos captivantes pour les cérémonies de remise de prix, les récapitulations annuelles ou les communications internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de reconnaissance des employés ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création de vidéos engageantes de reconnaissance des employés en utilisant des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI, rendant le processus efficace et professionnel pour toute organisation.

Quelles options de branding sont disponibles pour les histoires de succès d'employés dans HeyGen ?

HeyGen vous permet d'incorporer l'identité unique de votre marque dans les histoires de succès d'employés avec des contrôles de branding complets, y compris des logos et couleurs personnalisés, garantissant que chaque vidéo s'aligne avec votre image d'entreprise.

HeyGen peut-il prendre en charge des contenus divers pour les vidéos de récapitulation annuelle ou de cérémonie de remise de prix ?

Absolument, la bibliothèque multimédia robuste de HeyGen et l'intégration de séquences stock permettent l'inclusion de contenus divers, d'animations et de musique, parfaits pour des vidéos captivantes de récapitulation annuelle ou de cérémonie de remise de prix d'entreprise.

Comment l'AI de HeyGen améliore-t-il le processus créatif pour les vidéos de succès d'employés ?

Le créateur de vidéos AI avancé de HeyGen permet aux équipes créatives de convertir du texte en vidéo et de générer des voix off réalistes, simplifiant considérablement la production de vidéos de succès d'employés de haute qualité sans expérience approfondie en montage vidéo.

