Déverrouillez l'Empathie : Votre Créateur de Vidéos Résumant l'Intelligence Émotionnelle

Produisez des vidéos de formation émotionnellement puissantes avec des avatars AI expressifs pour un récit visuel captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une "vidéo d'empathie" de 45 secondes destinée aux professionnels de la santé, illustrant comment l'écoute active améliore les résultats des patients. Le style visuel et audio doit être chaleureux et compatissant, avec des couleurs douces, une musique de fond apaisante et des personnages expressifs. Exploitez les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour créer des scénarios d'empathie authentiques, aidant les spectateurs à se connecter avec le récit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo éducative" de 30 secondes pour les étudiants ou les créateurs de cours en ligne, résumant un aspect de l'intelligence émotionnelle comme la conscience de soi. Adoptez un style visuel dynamique, coloré et moderne avec une musique de fond énergique. Assurez clarté et accessibilité en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen et en choisissant parmi une variété de modèles professionnels et de scènes pour créer un contenu visuel captivant.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 75 secondes pour les propriétaires de petites entreprises ou les équipes marketing, démontrant comment l'intelligence émotionnelle peut améliorer les relations clients et favoriser la connexion humaine. Optez pour un style visuel soigné et contemporain avec des transitions fluides et une voix off confiante et professionnelle. Maximisez votre moteur créatif avec le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels diversifiés et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour adapter la vidéo à diverses plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Résumant l'Intelligence Émotionnelle

Transformez sans effort des idées en contenu vidéo captivant qui favorise la compréhension et le développement, en exploitant l'AI pour simplifier le processus de production.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre texte de résumé de l'intelligence émotionnelle directement dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo pour convertir instantanément votre contenu écrit en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur de votre vidéo. Sélectionnez un avatar qui incarne le mieux le ton et le message de votre contenu sur l'intelligence émotionnelle, assurant une livraison professionnelle et engageante.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et les Scènes
Améliorez l'impact de votre vidéo en personnalisant les scènes et les arrière-plans. Utilisez des modèles et des scènes préconçus pour soutenir visuellement votre message, rendant les concepts complexes d'intelligence émotionnelle clairs et engageants pour votre public.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo Finale
Avec votre script, avatar et visuels en place, lancez le processus de génération de vidéo de bout en bout. Notre AI produira une vidéo récapitulative de l'intelligence émotionnelle soignée et de haute qualité, prête à être partagée et à inspirer.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez la Croissance Personnelle et la Communication

Inspirez la croissance personnelle, la conscience de soi et favorisez de meilleures compétences en communication grâce à des vidéos percutantes sur l'intelligence émotionnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?

HeyGen agit comme un moteur créatif puissant, permettant la génération de vidéos de bout en bout, du script à la production finale. Les utilisateurs peuvent exploiter les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo pour produire du contenu visuel captivant sans effort, servant d'outil robuste pour les vidéos de formation et éducatives.

HeyGen peut-il générer des personnages expressifs pour le récit visuel ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des avatars AI expressifs qui donnent vie à votre récit visuel. Ces personnages expressifs peuvent délivrer un contenu visuel captivant, rendant vos messages plus percutants pour diverses applications créatives.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour créer des vidéos explicatives animées avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour les vidéos explicatives animées grâce à une large gamme de modèles et de scènes et des contrôles de marque personnalisés robustes. Vous pouvez personnaliser votre style visuel pour produire un contenu captivant qui s'aligne parfaitement avec votre marque.

Comment HeyGen soutient-il la génération de voix off et l'accessibilité dans les vidéos ?

HeyGen fournit des fonctionnalités avancées de génération de voix off, vous permettant de personnaliser le ton et la livraison pour des messages percutants. De plus, les sous-titres automatiques garantissent que votre contenu visuel captivant est accessible à un public plus large, améliorant le processus de génération de vidéos de bout en bout.

