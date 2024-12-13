Créateur de Vidéos d'Alignement Émotionnel : Créez des Histoires Impactantes

Créez des récits émotionnels puissants et des publicités performantes avec nos modèles de vidéos intuitifs et nos scènes.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une pièce réfléchie de 45 secondes conçue pour les personnes en quête de développement personnel, partageant un parcours émouvant de narration émotionnelle sur le dépassement d'un défi avec des personnages auxquels on peut s'identifier. Le style visuel doit être serein avec des tons chauds et doux, accompagné d'une bande sonore apaisante et ambiante, et présenter un avatar AI exprimant des idées clés.
Exemple de Prompt 2
Avez-vous du mal à produire des clips de 60 secondes qui captent l'attention et favorisent un contenu engageant sur les réseaux sociaux pour les marketeurs et créateurs de contenu ? Développez une vidéo dynamique et professionnelle avec un style visuel rapide, des effets sonores percutants, et une voix off naturelle et consciente des émotions générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour transmettre efficacement le message de votre marque.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative concise de 20 secondes pour les chefs de produit, présentant une nouvelle fonctionnalité en utilisant les modèles vidéo de HeyGen pour créer des vidéos convaincantes. Le style visuel doit être épuré et minimaliste, avec un texte clair à l'écran et des animations simples pour illustrer la fonctionnalité, accompagné d'une bande sonore entraînante et informative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Alignement Émotionnel

Créez des vidéos captivantes qui résonnent profondément avec votre audience en alignant intelligemment les visuels, la voix et le récit pour évoquer des émotions précises.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script dans la plateforme. Cela sert de base au récit de votre vidéo et permet au générateur de texte en vidéo de comprendre le message principal.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et d'options de rendu de scènes cinématographiques pour représenter visuellement votre message. Ces personnages auxquels on peut s'identifier renforcent la connexion émotionnelle et définissent le ton souhaité.
3
Step 3
Générez une Voix Off Consciente des Émotions
Utilisez la génération avancée de voix off pour créer des voix off naturelles et conscientes des émotions. Cela garantit que la livraison vocale correspond parfaitement à l'intention émotionnelle de votre script, renforçant l'impact.
4
Step 4
Affinez avec une Bande Sonore et Exportez
Ajoutez une bande sonore appropriée pour amplifier davantage la résonance émotionnelle de votre vidéo. Une fois perfectionnée, exportez facilement votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect pour une utilisation immédiate sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Publicités Émotionnellement Résonnantes

.

Développez rapidement des publicités performantes avec des vidéos AI qui se connectent profondément avec les spectateurs, stimulant l'engagement et la conversion grâce à l'alignement émotionnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de raconter des histoires émotionnelles dans les vidéos ?

HeyGen permet de raconter des histoires émotionnelles puissantes en vous permettant de créer des vidéos captivantes grâce à des avatars AI avancés et des voix off naturelles et conscientes des émotions. Vous pouvez élaborer des récits engageants qui résonnent profondément avec votre audience, donnant vie à des personnages auxquels on peut s'identifier.

Quelles sont les principales capacités de HeyGen en tant que générateur de vidéos AI ?

En tant que générateur de vidéos AI de premier plan, HeyGen transforme vos idées de texte en vidéo en réalité grâce à des outils AI sophistiqués et des avatars. Notre plateforme simplifie la création de contenu de haute qualité, rendant accessible la génération de vidéos professionnelles à partir d'un script en toute simplicité.

HeyGen peut-il aider à créer des publicités performantes et du contenu engageant pour les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est un outil AI idéal pour les professionnels du marketing et de la publicité cherchant à créer des publicités performantes et du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Profitez de nos divers modèles de vidéos et de nos capacités de rendu de scènes cinématographiques pour produire des campagnes percutantes qui captent l'attention et génèrent des résultats.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour influencer ou changer l'émotion dans la diffusion vidéo ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour influencer l'impact émotionnel de vos vidéos grâce à une écriture de script stratégique, des avatars AI expressifs et une génération de voix off naturelle. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un curseur d'émotion direct, la combinaison de ces éléments, avec la génération de bandes sonores et des modèles de vidéos personnalisables, vous permet de transmettre efficacement les humeurs souhaitées et de créer des vidéos convaincantes.

