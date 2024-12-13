Créateur de Vidéos d'Apprentissages pour Aînés : Création Alimentée par l'AI
Offrez des vidéos d'eLearning engageantes pour les adultes plus âgés en utilisant des avatars AI réalistes qui captivent et simplifient l'apprentissage.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation de 60 secondes pour les aidants, démontrant des exercices simples pour promouvoir la santé cognitive des aînés. Le style visuel doit être calme et instructif, utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement un script détaillé en une vidéo soignée, avec des sous-titres essentiels pour l'accessibilité, garantissant que les vidéos d'eLearning cruciales sont facilement compréhensibles.
Créez une vidéo marketing engageante de 30 secondes ciblant les enfants adultes et les familles, présentant un nouveau programme en ligne conçu pour apporter des apprentissages joyeux aux parents ou grands-parents. L'esthétique visuelle doit être vibrante et inspirante, en utilisant les riches modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement des visuels convaincants qui inspirent la participation.
Pour les instructeurs visant à créer des vidéos éducatives percutantes pour les étudiants adultes plus âgés, une vidéo informative de 50 secondes est nécessaire. Elle doit posséder un design visuel moderne et épuré, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter le contenu directement et s'assurer que le message résonne. Crucialement, le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect garantiront que cette sortie de générateur vidéo AI soit parfaite sur n'importe quel appareil, simplifiant la distribution des apprentissages précieux pour les aînés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée Éducative et la Création de Contenu.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de cours éducatifs engageants et d'apprentissages pour un public diversifié et mondial d'apprenants âgés.
Améliorer l'Engagement de la Formation et la Rétention des Connaissances.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des participants et améliorer la rétention à long terme des informations critiques dans les programmes d'apprentissage pour aînés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie considérablement la production de vidéos éducatives de haute qualité et de contenu de formation. Avec HeyGen, les utilisateurs peuvent transformer des scripts en expériences vidéo engageantes avec des avatars AI et des voix off professionnelles, ce qui le rend idéal pour les vidéos d'eLearning et la formation des employés.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos efficace pour des audiences diverses ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos captivantes pour des audiences diverses en exploitant des capacités sophistiquées de texte-à-vidéo et des avatars AI. Sa plateforme robuste prend en charge plus de 140 langues, garantissant que votre marketing vidéo et votre éducation client atteignent une échelle mondiale avec facilité.
Les équipes L&D peuvent-elles utiliser HeyGen pour la formation des employés ?
Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI indispensable pour les équipes L&D cherchant à améliorer la formation des employés et l'éducation des clients. Son interface intuitive et ses modèles prêts à l'emploi simplifient le processus de création de vidéos à partir de scripts, permettant un développement efficace de vidéos de formation à fort impact.
HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour produire rapidement des vidéos marketing ?
Oui, HeyGen propose des fonctionnalités robustes adaptées à la production rapide de vidéos marketing, y compris une large gamme de modèles et la capacité de générer instantanément des voix off et des sous-titres. Ce créateur de vidéos AI aide les entreprises à créer rapidement du contenu engageant qui capte l'attention et transmet efficacement leur message.