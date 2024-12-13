Créateur de Vidéos d'Apprentissages pour Aînés : Création Alimentée par l'AI

Offrez des vidéos d'eLearning engageantes pour les adultes plus âgés en utilisant des avatars AI réalistes qui captivent et simplifient l'apprentissage.

401/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation de 60 secondes pour les aidants, démontrant des exercices simples pour promouvoir la santé cognitive des aînés. Le style visuel doit être calme et instructif, utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement un script détaillé en une vidéo soignée, avec des sous-titres essentiels pour l'accessibilité, garantissant que les vidéos d'eLearning cruciales sont facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo marketing engageante de 30 secondes ciblant les enfants adultes et les familles, présentant un nouveau programme en ligne conçu pour apporter des apprentissages joyeux aux parents ou grands-parents. L'esthétique visuelle doit être vibrante et inspirante, en utilisant les riches modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement des visuels convaincants qui inspirent la participation.
Exemple de Prompt 3
Pour les instructeurs visant à créer des vidéos éducatives percutantes pour les étudiants adultes plus âgés, une vidéo informative de 50 secondes est nécessaire. Elle doit posséder un design visuel moderne et épuré, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter le contenu directement et s'assurer que le message résonne. Crucialement, le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect garantiront que cette sortie de générateur vidéo AI soit parfaite sur n'importe quel appareil, simplifiant la distribution des apprentissages précieux pour les aînés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Apprentissages pour Aînés

Transformez rapidement et efficacement des apprentissages complexes pour aînés en vidéos éducatives engageantes, rendant le savoir accessible et percutant pour votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Script
Transformez directement votre script d'apprentissages pour aînés en une vidéo dynamique, prête à devenir des vidéos éducatives captivantes avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi notre sélection diversifiée d'avatars AI pour présenter vos vidéos de formation, assurant une présentation amicale et professionnelle pour votre audience.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off
Générez des voix off naturelles dans diverses langues pour narrer votre contenu, rendant vos vidéos d'eLearning accessibles et claires grâce à notre génération de voix off.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres automatiques et exportez-la dans le format optimal pour le partage, garantissant que vos apprentissages atteignent un public plus large avec ce puissant créateur de vidéos.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Informations de Santé Complexes pour les Seniors

.

Transformez des concepts médicaux complexes en contenu vidéo facilement compréhensible et visuellement engageant, améliorant l'éducation et la compréhension des soins de santé pour les personnes âgées.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie considérablement la production de vidéos éducatives de haute qualité et de contenu de formation. Avec HeyGen, les utilisateurs peuvent transformer des scripts en expériences vidéo engageantes avec des avatars AI et des voix off professionnelles, ce qui le rend idéal pour les vidéos d'eLearning et la formation des employés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos efficace pour des audiences diverses ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos captivantes pour des audiences diverses en exploitant des capacités sophistiquées de texte-à-vidéo et des avatars AI. Sa plateforme robuste prend en charge plus de 140 langues, garantissant que votre marketing vidéo et votre éducation client atteignent une échelle mondiale avec facilité.

Les équipes L&D peuvent-elles utiliser HeyGen pour la formation des employés ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI indispensable pour les équipes L&D cherchant à améliorer la formation des employés et l'éducation des clients. Son interface intuitive et ses modèles prêts à l'emploi simplifient le processus de création de vidéos à partir de scripts, permettant un développement efficace de vidéos de formation à fort impact.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour produire rapidement des vidéos marketing ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités robustes adaptées à la production rapide de vidéos marketing, y compris une large gamme de modèles et la capacité de générer instantanément des voix off et des sous-titres. Ce créateur de vidéos AI aide les entreprises à créer rapidement du contenu engageant qui capte l'attention et transmet efficacement leur message.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo