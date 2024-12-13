créateur de vidéos d'apprentissage des systèmes précoces pour une éducation engageante
Exploitez notre créateur de vidéos éducatives alimenté par l'AI pour simplifier les sujets complexes et créer du contenu engageant plus rapidement en utilisant des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle de 60 secondes pour un cours en ligne destiné aux étudiants potentiels et aux apprenants adultes cherchant à améliorer leurs compétences, mettant en avant les capacités d'une plateforme vidéo AI. Cette vidéo doit présenter un avatar parlant AI professionnel délivrant les points forts du cours dans une esthétique propre et moderne, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une présentation soignée.
Produisez une vidéo de formation de 90 secondes pour les nouveaux employés ou les apprenants en entreprise, servant de tutoriel rapide sur une nouvelle politique de l'entreprise, en utilisant un créateur de vidéos de formation spécialisé. Le style visuel et audio doit être informatif et professionnel, avec un texte clair à l'écran et des démonstrations, amélioré par la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour garantir des instructions précises et facilement suivies avec des visuels synchronisés.
Créez une vidéo marketing scolaire convaincante de 30 secondes ciblant les parents et les membres de la communauté, mettant en avant un programme éducatif avec un créateur de vidéos éducatives avancé. Le style doit être inspirant et motivant, mélangeant des éléments animés vibrants avec une musique de fond dynamique, rapidement assemblé en utilisant les modèles et scènes flexibles de HeyGen pour un résultat professionnel et engageant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la portée éducative.
Élargissez facilement votre portée e-learning, en créant plus de cours en ligne pour vous connecter avec un public mondial d'apprenants.
Améliorer l'engagement d'apprentissage.
Améliorez l'efficacité de la formation en utilisant l'AI pour augmenter significativement l'engagement des participants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives ?
HeyGen sert de créateur de vidéos éducatives alimenté par l'AI, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en contenu engageant. Vous pouvez exploiter des avatars parlants AI réalistes et la génération de voix off professionnelle pour produire rapidement des vidéos de formation et des cours en ligne de haute qualité.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire du contenu e-learning engageant ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour créer du contenu e-learning engageant, y compris des modèles personnalisables et la possibilité d'ajouter des sous-titres professionnels. Les capacités d'édition AI de la plateforme et l'option pour des vidéos éducatives animées en font un choix idéal pour délivrer des cours en ligne dynamiques et des supports de formation.
HeyGen peut-il aider à convertir des matériaux existants en format vidéo ?
Oui, HeyGen simplifie le processus de conversion de matériaux existants en vidéos de formation dynamiques. Vous pouvez facilement transformer vos scripts ou même du contenu PDF en vidéos engageantes en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, améliorant votre expérience de créateur de vidéos d'apprentissage des systèmes précoces.
Est-il possible de personnaliser des vidéos pour le marketing scolaire ou des besoins de marque spécifiques ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser des vidéos avec votre logo et vos couleurs, parfait pour les vidéos de marketing scolaire. Utilisez divers modèles et avatars parlants AI pour créer du contenu professionnel et conforme à votre marque de manière efficace.