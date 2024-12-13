Créateur de Vidéos de Leadership pour Donateurs : Boostez Votre Collecte de Fonds

Améliorez la fidélisation des donateurs et créez des vidéos de collecte de fonds puissantes. Générez des messages personnalisés instantanément avec notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script.

334/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les donateurs existants de grande valeur, concevez une vidéo de remerciement sincère de 45 secondes qui souligne leur rôle vital dans la fidélisation des donateurs. Utilisez la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour exprimer une gratitude sincère avec un style visuel reconnaissant et direct, complété par une musique instrumentale émotive.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo claire et éducative de 30 secondes est nécessaire pour le personnel des organisations à but non lucratif, illustrant les utilisations efficaces d'une plateforme de messagerie vidéo pour la sensibilisation. Cette présentation engageante, avec une voix off confiante, doit incorporer des sous-titres pour une accessibilité maximale et transmettre des informations complexes de manière simple et directe.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une puissante vidéo de collecte de fonds de 2 minutes pour des partenaires d'entreprise potentiels, mettant en avant les réalisations et les ambitions futures d'une organisation. Utilisez divers modèles et scènes pour créer des coupes dynamiques et un style visuel autoritaire et axé sur les données, accompagné d'une narration professionnelle, parfait pour une distribution percutante sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Leadership pour Donateurs

Créez des messages vidéo personnalisés et percutants pour vos donateurs afin de renforcer les liens et d'améliorer les efforts de collecte de fonds sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Message
Commencez par taper ou coller votre script pour créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes. La fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen transforme vos mots en récits engageants pour vos donateurs.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer des messages vidéo personnalisés, ajoutant une touche humaine à vos communications sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Appliquez des Contrôles de Marque
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque sur mesure, y compris votre logo et vos couleurs de marque, garantissant que chaque message renforce l'identité de votre organisation à but non lucratif.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats d'aspect pour un partage fluide à travers les campagnes par e-mail, les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication pour atteindre efficacement vos donateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez l'Impact des Donateurs et des Histoires de Réussite

.

Mettez en lumière les résultats positifs des contributions des donateurs à travers des vidéos AI convaincantes, démontrant des résultats tangibles et renforçant la confiance et l'appréciation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour des messages personnalisés ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie Texte-en-vidéo pour transformer votre script en messages vidéo personnalisés engageants avec facilité, faisant de lui une plateforme de messagerie vidéo puissante pour la sensibilisation des donateurs.

HeyGen peut-il aider mon organisation à but non lucratif à créer des vidéos de collecte de fonds percutantes ?

Absolument, HeyGen propose des modèles conviviaux et des contrôles de marque robustes pour produire des vidéos de collecte de fonds professionnelles et des vidéos de remerciement qui résonnent avec vos donateurs.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité et la gestion des vidéos ?

HeyGen prend en charge les sous-titres automatiques pour une accessibilité améliorée et offre des intégrations puissantes pour rationaliser votre flux de travail vidéo, optimisant votre expérience de créateur de vidéos de leadership pour donateurs.

Comment puis-je collecter, ajouter et éditer des vidéos efficacement avec HeyGen ?

HeyGen fournit des outils intuitifs pour collecter, ajouter, sous-titrer et éditer des vidéos de manière transparente, vous permettant d'affiner votre contenu et d'exporter des vidéos prêtes pour les réseaux sociaux ou la communication avec les donateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo