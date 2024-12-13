Créateur de Vidéos de Mise à Jour de District : Simplifié

Concevez des mises à jour de district professionnelles sans effort avec des modèles et scènes prêts à l'emploi, rendant la création de vidéos simple et rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 60 secondes pour les étudiants et le personnel, démontrant de nouvelles initiatives avec un style visuel moderne et dynamique, comprenant des transitions dynamiques et des vidéos animées, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa vaste bibliothèque de médias/stock pour améliorer la narration visuelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'affaires nette de 30 secondes pour les membres du conseil et les parties prenantes, mettant en avant les réalisations clés avec une approche visuelle professionnelle et concise, assurant une voix autoritaire et des sous-titres clairs générés à partir de votre script grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour un impact maximal.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'introduction accueillante de 90 secondes pour le nouveau personnel scolaire et les bénévoles, expliquant les processus d'intégration avec un style visuel de soutien et étape par étape, mettant en avant des fonctionnalités conviviales en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen ainsi que des modèles et scènes personnalisables pour assurer l'accessibilité sur toutes les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Mise à Jour de District

Transformez facilement les annonces importantes de votre district en mises à jour vidéo engageantes avec les outils intuitifs de HeyGen.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles et scènes préconçus adaptés aux annonces pour démarrer rapidement votre vidéo de mise à jour de district.
2
Step 2
Créez Votre Script
Saisissez les mises à jour clés de votre district sous forme de texte. La capacité de texte-à-vidéo de HeyGen générera instantanément une voix off engageante pour votre vidéo.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Assurez-vous que votre vidéo reflète l'identité de votre district en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour appliquer des logos personnalisés et des schémas de couleurs spécifiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo explicative finale. Exportez-la facilement avec les options de redimensionnement d'aspect-ratio de HeyGen pour l'adapter à diverses plateformes pour une distribution plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation du Personnel et des Bénévoles

Utilisez des vidéos IA pour rendre la formation interne et l'intégration du personnel et des bénévoles plus efficaces et mémorables, augmentant l'engagement et la rétention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos pour des projets créatifs ?

HeyGen vous permet d'être un créateur de vidéos polyvalent grâce à son interface intuitive et conviviale. Utilisez une variété de modèles et d'outils alimentés par l'IA, y compris un éditeur glisser-déposer, pour produire sans effort du contenu de haute qualité pour tout projet créatif.

HeyGen peut-il créer des vidéos explicatives animées engageantes ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de vidéos animées dynamiques et de vidéos explicatives. Transformez votre script en un récit visuel captivant en utilisant des avatars IA et des capacités avancées de texte-à-vidéo, complétées par des voix off au son naturel.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'affaires ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo d'affaires. Accédez à une bibliothèque de médias complète et un support de stock pour personnaliser davantage vos créations.

Comment HeyGen convertit-il un script en vidéo IA ?

HeyGen utilise une technologie vidéo IA avancée pour convertir directement votre script en une vidéo soignée. Il gère automatiquement la conversion texte-à-vidéo, intègre la génération de voix off et ajoute même des sous-titres pour l'accessibilité.

