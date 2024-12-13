Créateur de Vidéos pour Systèmes de District : Créez du Contenu Engagé

Donnez du pouvoir aux enseignants et aux élèves avec un générateur de vidéos AI. Transformez facilement des scripts en contenu éducatif captivant en utilisant Text-to-video from script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes ciblant les administrateurs de district et les éducateurs, expliquant comment utiliser efficacement un nouvel outil d'apprentissage numérique pour créer un contenu éducatif engageant. Le style visuel doit être informatif et graphiquement épuré, avec un avatar AI autoritaire mais accessible pour guider l'explication, enrichi par des "Sous-titres/captions" précis pour l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour les parents et la communauté élargie, partageant des mises à jour importantes sur les événements scolaires ou les changements de politique au sein du système de district. Cette vidéo doit adopter un style visuel lumineux et amical avec une piste audio entraînante, en utilisant efficacement les "Templates & scenes" pour une production rapide et en tirant parti de la "Media library/stock support" de HeyGen pour incorporer des visuels pertinents.
Exemple de Prompt 3
Formulez une vidéo de formation technique de 2 minutes pour le personnel informatique et les éducateurs avancés du district, démontrant le flux de travail optimal pour gérer et distribuer du contenu vidéo éducatif. Le style visuel doit être direct et très détaillé, avec une voix off générée par AI claire et concise, et en veillant à ce que le résultat final soit optimisé sur diverses plateformes grâce à "Aspect-ratio resizing & exports" pour maximiser la portée et l'utilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Systèmes de District

Créez sans effort du contenu éducatif professionnel et engageant ainsi que des annonces pour votre district en utilisant la génération de vidéos AI avancée.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir de Texte
Commencez votre projet en utilisant la fonctionnalité Text-to-video from script, transformant le contenu écrit en vidéo engageante pour vos systèmes de district.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu, apportant un visage professionnel et cohérent aux communications de votre district.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque du District
Intégrez les "Branding controls" uniques de votre district, y compris les logos et couleurs personnalisés, pour garantir que tout le contenu vidéo s'aligne avec votre identité institutionnelle.
4
Step 4
Exportez & Partagez
Finalisez votre vidéo professionnelle et partagez-la facilement à travers divers systèmes de district et plateformes de médias sociaux pour atteindre efficacement votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animez des Sujets Éducatifs Complexes

Transformez des sujets abstraits ou historiques en contenu dynamique et compréhensible généré par AI, captivant les élèves et simplifiant les concepts complexes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à la création de vidéos multilingues et à l'accessibilité ?

HeyGen simplifie la création de contenu accessible et mondial grâce à une AI avancée. Vous pouvez générer des "captions" précises, utiliser diverses options de "voiceover AI" et tirer parti de "Text-to-video from script" pour produire sans effort des vidéos dans différentes "langues du monde", élargissant ainsi efficacement votre portée.

HeyGen peut-il garantir la cohérence de ma marque sur toutes les vidéos ?

Absolument. HeyGen offre des "Branding controls" complets pour maintenir votre identité visuelle. Vous pouvez facilement appliquer vos logos et couleurs de marque, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec vos directives de marque établies grâce à des "options de personnalisation" robustes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen propose-t-il pour une génération de vidéos efficace ?

HeyGen utilise une AI de pointe pour rationaliser votre production vidéo. Notre plateforme permet une conversion fluide de "Text-to-video from script" et offre un large éventail d'"avatars AI" réalistes, fonctionnant comme un puissant "générateur de vidéos AI" pour une création de contenu rapide.

HeyGen prend-il en charge divers formats d'exportation et ratios d'aspect ?

Oui, HeyGen offre une "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" flexible pour répondre à divers besoins de distribution. Vous pouvez facilement optimiser votre "contenu vidéo" pour différentes plateformes, garantissant une sortie de haute qualité pour tout, des réseaux sociaux aux présentations.

