Créateur de Vidéos de Stimulation Digitale : Créez des Vidéos Engagantes

Produisez du contenu vidéo de qualité studio facilement et rapidement grâce à nos avatars AI avancés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux jeunes adultes afin de promouvoir une prochaine conférence technologique virtuelle. Le style visuel doit être rapide et énergique, intégrant de la musique tendance et des superpositions de texte audacieuses. Exploitez les modèles personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement des scènes et générer la vidéo directement à partir d'un script en utilisant sa fonctionnalité de texte à vidéo, garantissant des vidéos sociales captivantes et partageables.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes pour des clients B2B potentiels, clarifiant les avantages d'une plateforme alimentée par l'IA pour l'analyse de données. L'approche visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant des graphiques animés nets et une musique de fond calme et informative, améliorée par des sous-titres générés automatiquement par HeyGen pour garantir l'accessibilité. Un avatar AI peut guider les spectateurs à travers des concepts complexes avec clarté et expertise pour cette vidéo explicative.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation interne de 90 secondes pour les nouveaux employés, axée sur les procédures d'intégration de l'entreprise pour créer du contenu vidéo de qualité studio. Le style visuel doit être clair et pédagogique, avec des graphiques simples et une voix off amicale et encourageante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement le module de formation, garantissant une expérience d'apprentissage professionnelle et engageante pour les vidéos de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de stimulation digitale

Créez des vidéos de qualité studio avec des avatars AI et des outils d'édition puissants, transformant vos idées en contenu engageant sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message. Personnalisez leur apparence et style pour correspondre parfaitement à votre vision créative.
2
Step 2
Générez du Contenu Engagé
Transformez votre script en une vidéo dynamique grâce à notre capacité de texte à vidéo. Entrez simplement votre texte et regardez-le prendre vie.
3
Step 3
Améliorez avec le Branding
Appliquez vos contrôles de branding, y compris les logos personnalisés et les schémas de couleurs, pour garantir que votre vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports. Préparez-la pour diverses plateformes et partagez votre création avec le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Formation et d'Apprentissage Améliorées

Créez des vidéos de formation dynamiques et engageantes avec l'IA pour améliorer significativement l'engagement et les taux de rétention des apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la production de vidéos créatives ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu engageant grâce à sa plateforme intuitive alimentée par l'IA. Exploitez des modèles personnalisables, une bibliothèque multimédia diversifiée et des avatars AI pour produire efficacement du contenu vidéo de qualité studio, transformant votre vision créative en réalité.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu vidéo de qualité studio avec des avatars AI ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos en ligne avancé qui vous permet de générer des avatars AI réalistes et de les associer à des voix off AI de haute qualité. Cette combinaison garantit que vos productions, comme les vidéos explicatives ou les démonstrations de produits, atteignent un contenu vidéo de qualité studio sans nécessiter d'équipement étendu.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos sociales et explicatives avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour maintenir votre identité de marque à travers tout votre contenu vidéo. Intégrez facilement votre logo, ajustez les couleurs de la marque et utilisez des modèles personnalisables pour créer des vidéos sociales et explicatives professionnelles qui résonnent avec votre audience.

HeyGen propose-t-il un générateur de sous-titres efficace et d'autres outils d'édition vidéo ?

Oui, HeyGen dispose d'un générateur de sous-titres intégré pour un sous-titrage facile, améliorant l'accessibilité et l'engagement. La plateforme inclut également des outils d'édition vidéo essentiels, tels que le redimensionnement des ratios d'aspect, en faisant un créateur de vidéos de stimulation digitale complet pour tous vos besoins créatifs.

