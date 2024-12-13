Générateur de Vidéos Marketing Digitales - Boostez Vos Campagnes

Générez rapidement des publicités vidéo à fort impact. Transformez vos invites textuelles en vidéos AI engageantes grâce à la puissante capacité de texte-à-vidéo de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo témoignage authentique de 60 secondes destinée aux clients potentiels, où un utilisateur satisfait partage son histoire de réussite en marketing vidéo. Le style visuel et audio doit être chaleureux et personnel, utilisant des avatars AI réalistes pour transmettre une émotion authentique, soutenu par des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnées d'une voix off apaisante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes offrant des conseils rapides pour créer des publicités vidéo efficaces sur diverses plateformes de médias sociaux, conçue pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de médias sociaux. Employez un style visuel rapide avec des modèles animés engageants et des scènes, en veillant à ce que les informations cruciales soient facilement digestibles grâce à des sous-titres clairs. Démontrez la facilité avec laquelle les vidéos peuvent être adaptées en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour différentes plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo tutorielle de 40 secondes pour les nouveaux utilisateurs, illustrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour créer du contenu vidéo à partir de simples invites textuelles. La présentation visuelle doit être claire et instructive, combinant des enregistrements d'écran avec des visuels générés par AI, tandis qu'une voix off AI concise guide les spectateurs étape par étape à travers le processus, en exploitant la capacité de texte-à-vidéo de script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos marketing digital

Produisez sans effort des vidéos marketing de haute qualité qui captivent votre audience et augmentent l'engagement sur tous vos canaux digitaux, sans compétences d'édition étendues requises.

1
Step 1
Créez votre script ou commencez avec AI
Exploitez la puissance du texte-à-vidéo de script pour transformer instantanément vos idées en contenu vidéo captivant. Utilisez des scripts alimentés par AI ou des invites textuelles pour garantir que votre message est clair et concis, prêt pour la production.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels et voix
Donnez vie à votre vidéo en sélectionnant des avatars AI réalistes qui représentent votre marque et délivrent votre message. Personnalisez leur apparence et synchronisez-les avec votre script, assurant une présentation professionnelle et engageante.
3
Step 3
Appliquez votre identité de marque
Intégrez votre marque de manière transparente dans votre vidéo marketing. Utilisez les contrôles de marque pour ajouter votre logo, vos couleurs spécifiques et polices, créant un contenu de marque cohérent qui renforce la présence de votre marque.
4
Step 4
Exportez et partagez votre campagne
Finalisez votre vidéo en choisissant le ratio d'aspect optimal pour différentes plateformes de médias sociaux. Exportez votre vidéo prête à être publiée en haute définition, prête à être partagée sur vos canaux digitaux pour engager votre audience et obtenir des résultats.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter des Témoignages Clients

Développez des histoires de réussite et des témoignages clients authentiques en vidéos AI engageantes qui renforcent la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer rapidement des vidéos marketing AI convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos marketing AI convaincantes grâce à son générateur de vidéos AI intuitif. Profitez de modèles conçus professionnellement et d'outils AI puissants pour créer du contenu vidéo marketing de haute qualité, économisant temps et ressources.

Puis-je générer des vidéos AI à partir d'invites textuelles avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos AI directement à partir d'invites textuelles. Il vous suffit d'entrer votre script, et les outils alimentés par AI de HeyGen le transformeront en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off, y compris des sous-titres.

Quelles options de personnalisation de marque sont disponibles pour les vidéos marketing dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement personnaliser l'apparence de votre contenu en appliquant votre logo, vos couleurs de marque et en sélectionnant parmi divers modèles pour créer un contenu professionnel et de marque.

Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de marketing vidéo sur différentes plateformes ?

HeyGen améliore considérablement votre stratégie de marketing vidéo en permettant la création rapide de divers actifs vidéo pour différentes plateformes de médias sociaux. Adaptez facilement vos publicités vidéo ou autres contenus avec des options de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation, garantissant un engagement optimal où que soit votre audience.

