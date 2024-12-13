Générateur de Vidéos Marketing Digitales - Boostez Vos Campagnes
Générez rapidement des publicités vidéo à fort impact. Transformez vos invites textuelles en vidéos AI engageantes grâce à la puissante capacité de texte-à-vidéo de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo témoignage authentique de 60 secondes destinée aux clients potentiels, où un utilisateur satisfait partage son histoire de réussite en marketing vidéo. Le style visuel et audio doit être chaleureux et personnel, utilisant des avatars AI réalistes pour transmettre une émotion authentique, soutenu par des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnées d'une voix off apaisante.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes offrant des conseils rapides pour créer des publicités vidéo efficaces sur diverses plateformes de médias sociaux, conçue pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de médias sociaux. Employez un style visuel rapide avec des modèles animés engageants et des scènes, en veillant à ce que les informations cruciales soient facilement digestibles grâce à des sous-titres clairs. Démontrez la facilité avec laquelle les vidéos peuvent être adaptées en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour différentes plateformes.
Créez une vidéo tutorielle de 40 secondes pour les nouveaux utilisateurs, illustrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour créer du contenu vidéo à partir de simples invites textuelles. La présentation visuelle doit être claire et instructive, combinant des enregistrements d'écran avec des visuels générés par AI, tandis qu'une voix off AI concise guide les spectateurs étape par étape à travers le processus, en exploitant la capacité de texte-à-vidéo de script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes en utilisant un générateur de vidéos AI pour dynamiser les campagnes et maximiser la portée.
Génération de Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et clips dynamiques pour les réseaux sociaux afin d'augmenter l'engagement sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer rapidement des vidéos marketing AI convaincantes ?
HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos marketing AI convaincantes grâce à son générateur de vidéos AI intuitif. Profitez de modèles conçus professionnellement et d'outils AI puissants pour créer du contenu vidéo marketing de haute qualité, économisant temps et ressources.
Puis-je générer des vidéos AI à partir d'invites textuelles avec HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos AI directement à partir d'invites textuelles. Il vous suffit d'entrer votre script, et les outils alimentés par AI de HeyGen le transformeront en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off, y compris des sous-titres.
Quelles options de personnalisation de marque sont disponibles pour les vidéos marketing dans HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement personnaliser l'apparence de votre contenu en appliquant votre logo, vos couleurs de marque et en sélectionnant parmi divers modèles pour créer un contenu professionnel et de marque.
Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de marketing vidéo sur différentes plateformes ?
HeyGen améliore considérablement votre stratégie de marketing vidéo en permettant la création rapide de divers actifs vidéo pour différentes plateformes de médias sociaux. Adaptez facilement vos publicités vidéo ou autres contenus avec des options de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation, garantissant un engagement optimal où que soit votre audience.