Une vidéo informative de 45 secondes pour les réseaux sociaux devrait être développée, ciblant les personnes férues de technologie désireuses d'optimiser leur flux de travail. Dotée d'un style visuel dynamique et rapide avec des animations de texte intégrées à l'écran, elle sera complétée par une voix enthousiaste et cristalline. Cette production démontrera de manière vivante la fonction de conversion de texte en vidéo de HeyGen, illustrant comment elle transforme un texte brut en récits visuels captivants, soulignant ainsi l'efficacité de la création vidéo alimentée par l'AI pour un contenu percutant sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Envisagez de produire une annonce promotionnelle concise de 15 secondes, spécifiquement conçue pour informer les clients existants d'une offre exclusive à durée limitée. L'esthétique visuelle appelle à la luminosité et à l'optimisme, employant des couleurs vives et des coupes rapides, le tout harmonisé avec une musique de fond joyeuse et entraînante. Cette pièce mettra efficacement en avant la personnalisation simple disponible grâce aux modèles et scènes de HeyGen, permettant la génération de vidéos de haute qualité parfaitement alignées avec les besoins de tout créateur de vidéos d'intégration numérique, assurant ainsi un engagement rapide.
Exemple de Prompt 3
Créons une vidéo de communication interne professionnelle de 60 secondes, essentielle pour les employés, fournissant une explication claire d'une nouvelle politique de l'entreprise concernant les directives de travail à distance. Le style visuel exige calme et autorité, caractérisé par des graphiques impeccables et un rythme constant, souligné par une voix rassurante et articulée. Cette vidéo soulignera comment la génération de voix off de HeyGen assure à la fois un message cohérent et une livraison professionnelle, cruciale pour une narration vidéo efficace qui rend l'information complexe facilement accessible à tout le personnel.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Intégration Numérique

Créez sans effort des vidéos professionnelles pour n'importe quelle plateforme en intégrant les capacités AI dans votre flux de travail, simplifiant la production de contenu du script à l'écran.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou télécharger un script. Notre capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script transformera ensuite vos idées en scènes vidéo initiales.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Cette étape assure une présence visuelle cohérente, rendant votre contenu unique.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI
Augmentez l'engagement avec une narration professionnelle en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off. Notre création vidéo alimentée par l'AI donne vie à votre script avec des voix naturelles.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre projet et utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect. Obtenez une sortie vidéo de haute qualité prête à être partagée immédiatement sur n'importe quelle plateforme.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus créatif pour générer des vidéos ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant aux utilisateurs de "Générer une vidéo à partir d'une simple invite" ou d'un script, en tirant parti des capacités avancées de "créateur de vidéos AI". Notre plateforme offre un "flux de création vidéo" fluide avec des "modèles" personnalisables et des "avatars AI" réalistes, transformant le texte en contenu "texte en vidéo" captivant rapidement et efficacement.

HeyGen peut-il garantir que mes vidéos marketing maintiennent un message cohérent avec ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets qui vous permettent de personnaliser les couleurs, les polices et les logos, garantissant que toutes vos "vidéos marketing" délivrent un "contenu conforme à votre marque". Cette personnalisation robuste conduit à des "vidéos marketing professionnelles" avec une "sortie vidéo de haute qualité" cohérente qui résonne avec votre audience.

Quelles fonctionnalités avancées d'AI HeyGen offre-t-il pour créer des histoires vidéo captivantes ?

HeyGen utilise la "création vidéo alimentée par l'AI" pour vous aider à créer des "histoires vidéo" captivantes grâce à la technologie "vidéo générative AI". Notre plateforme propose divers "avatars AI" et des "voix off AI" réalistes, transformant vos scripts en récits "texte en vidéo" dynamiques avec la puissance des "Personnes Numériques" et des "Agents Visuels AI".

Comment HeyGen peut-il soutenir la production de contenu diversifié pour diverses plateformes numériques ?

HeyGen est conçu pour une "création vidéo" polyvalente, vous permettant de produire un "contenu pour les réseaux sociaux" engageant et des "vidéos marketing" percutantes pour toutes vos "campagnes vidéo". Avec des fonctionnalités comme le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" et les sous-titres/captions automatisés, HeyGen garantit que votre contenu est optimisé pour diverses plateformes numériques et audiences.

