Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle de 90 secondes destinée aux chefs de produit techniques et aux architectes logiciels, illustrant la puissance de "l'automatisation vidéo" pour simplifier les explications des processus de données. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et élégant mettant en avant l'interface de HeyGen, combiné à une bande sonore dynamique mais professionnelle, en utilisant les "avatars AI" avancés pour présenter des informations complexes de manière claire et engageante.
Pour les ingénieurs de données et les formateurs techniques, concevez une vidéo de 2 minutes qui sert de "vidéos explicatives" essentielles sur les techniques de "créateur de vidéos de transformation de données". Le style visuel doit combiner des enregistrements d'écran détaillés et des diagrammes clairs, accompagnés d'une narration calme et précise, le tout rendu plus accessible et renforcé par la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen.
Imaginez une "vidéo de formation" de 75 secondes conçue pour les équipes de formation et de développement en entreprise et les spécialistes de l'intégration technique, axée sur la gestion efficace des pipelines de données. La vidéo nécessite une présentation visuelle engageante et étape par étape avec une voix AI amicale mais professionnelle, utilisant efficacement la capacité de "génération de voix off" de HeyGen pour transmettre des informations techniques complexes de manière claire et cohérente.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorer la Formation et l'Éducation.
Transformez des données de formation complexes en vidéos AI captivantes pour améliorer la rétention et la compréhension des apprenants de manière efficace.
Simplifier l'Information Complexe.
Convertissez des données complexes, comme des sujets médicaux, en vidéos AI claires et captivantes pour une meilleure compréhension et diffusion.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI à partir de texte ?
HeyGen simplifie le processus de génération de vidéos AI en transformant vos scripts en vidéos captivantes grâce à une technologie avancée de texte en vidéo. Vous pouvez facilement créer du contenu professionnel sans montage complexe, en utilisant les Avatars AI et les capacités variées de génération de voix off.
HeyGen peut-il s'intégrer aux flux de travail existants pour l'automatisation vidéo ?
Oui, HeyGen prend en charge une automatisation vidéo robuste grâce à son API de création vidéo puissante, permettant une intégration transparente dans vos systèmes et flux de travail existants. Cela permet une création vidéo efficace et évolutive pour divers besoins commerciaux.
Quels types d'Avatars AI et de voix off sont disponibles avec HeyGen ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'Avatars AI réalistes pour représenter votre marque, ainsi qu'une génération de voix off sophistiquée dans plusieurs langues et styles. Ces fonctionnalités enrichissent votre contenu vidéo génératif avec des présentateurs réalistes et un audio captivant.
HeyGen fournit-il des outils pour un contenu vidéo accessible et de marque ?
Absolument. HeyGen fournit des sous-titres automatiques et des modèles personnalisables pour garantir que vos vidéos sont accessibles et conformes à votre marque. Vous pouvez également utiliser les contrôles de branding pour maintenir une identité visuelle cohérente dans tous vos projets de création vidéo.