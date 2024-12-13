Votre Solution de Création de Vidéos d'Alignement des Insights de Données

Transformez des données complexes en vidéos engageantes et exploitables pour renforcer l'alignement organisationnel avec le texte-à-vidéo à partir de script.

484/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo didactique de 90 secondes conçue pour les analystes de données et les professionnels de l'informatique, détaillant le flux de travail efficace de transformation des données brutes en récits visuels captivants. Le style visuel doit être épuré et axé sur l'infographie, accompagné d'une voix off calme et informative. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement des récits détaillés de storytelling de données en segments vidéo professionnels, mettant en avant les principaux insights exploitables des rapports analytiques.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de présentation technique complète de 2 minutes à destination des CTO et des architectes d'entreprise, expliquant comment les outils de génération AI de nouvelle génération facilitent un meilleur alignement organisationnel au sein des grandes entreprises. Employez une esthétique visuelle sophistiquée et corporative avec une narration autoritaire et claire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer un argument convaincant en faveur des plateformes de communication vidéo intégrées.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo percutante de 45 secondes mettant en avant un produit pour les spécialistes du marketing technique et les chefs de projet, démontrant la rapidité et la précision de l'extraction d'insights exploitables à partir de jeux de données complexes à l'aide d'outils vidéo intelligents. La vidéo doit comporter des transitions dynamiques et un texte à l'écran net, soutenu par une voix off énergique et claire. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer une narration cohérente et professionnelle qui souligne l'efficacité des outils d'analyse vidéo AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Alignement des Insights de Données

Transformez des données complexes en vidéos claires et convaincantes qui favorisent l'alignement organisationnel et des insights exploitables grâce à notre créateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre récit basé sur les données ou vos insights clés directement dans la plateforme. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour commencer à transformer votre texte en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes et intégrez vos visualisations de données. Renforcez votre message avec des avatars AI professionnels pour personnifier votre narration de données.
3
Step 3
Ajoutez la Narration et les Finitions
Générez une voix off naturelle pour votre script afin d'articuler clairement vos insights exploitables. Assurez davantage la clarté et l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et Alignez
Finalisez vos vidéos engageantes et exploitables avec le redimensionnement des proportions et les exports, en vous assurant qu'elles sont parfaites pour toute plateforme. Partagez votre vidéo pour favoriser l'alignement organisationnel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des récits de réussite client convaincants

.

Transformez les données clients et les témoignages en vidéos captivantes qui mettent en valeur la valeur et renforcent la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il les scripts en vidéos ?

HeyGen utilise une AI générative avancée pour transformer votre texte-à-vidéo à partir de script en contenu visuel captivant. Notre créateur de vidéos AI sophistiqué synthétise votre script avec des avatars AI réalistes et des voix off, simplifiant le processus de création vidéo.

Quelles innovations techniques alimentent la création vidéo de HeyGen ?

La plateforme de HeyGen repose sur une AI générative de pointe, intégrant la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel (NLP) pour offrir une production vidéo de haute qualité. Cette base technique robuste permet la création d'avatars AI dynamiques et la génération fluide de voix off pour vos projets.

HeyGen peut-il aider à la narration de données par vidéo ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos de visualisation de données AI, permettant aux utilisateurs de transformer des données complexes en vidéos engageantes et exploitables. Vous pouvez exploiter nos modèles et scènes pour communiquer efficacement des insights et améliorer votre narration de données.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et des visuels ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour garantir que vos vidéos s'alignent avec l'identité de votre marque, y compris des logos et des couleurs personnalisés. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque de médias/stock et ajuster facilement le redimensionnement des proportions pour diverses plateformes, assurant un produit final soigné.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo