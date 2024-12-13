Créateur de Vidéos de Cadre de Crise : Communication Rapide et Efficace

Créez rapidement des annonces de sécurité publique et des vidéos de notification d'urgence en utilisant les outils pilotés par l'IA de HeyGen et la conversion fluide de texte en vidéo à partir d'un script.

462/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo didactique de 45 secondes pour les agents de sécurité publique et les intervenants d'urgence, démontrant la création rapide de vidéos de notification d'urgence à l'aide d'outils pilotés par l'IA ; le style visuel doit être urgent mais clair, avec des superpositions de texte dynamiques et une voix concise et autoritaire, utilisant efficacement les avatars IA de HeyGen pour transmettre des messages avec impact et rapidité.
Exemple de Prompt 2
Développez une annonce de sécurité publique de 90 secondes destinée au grand public et aux leaders communautaires, en se concentrant sur les étapes cruciales de la formation à la préparation aux urgences ; la vidéo doit maintenir une esthétique visuelle calme et accessible avec des images réconfortantes et une voix chaleureuse et guidante, en utilisant pleinement la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair et rassurant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'alerte rapide de 30 secondes pour les gestionnaires de crise et les opérateurs de terrain, illustrant la diffusion instantanée d'alertes critiques lors d'un incident ; le style visuel et audio doit être net, à fort contraste et orienté vers l'action avec des signaux sonores urgents, en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension immédiate dans des environnements de stress élevé.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de cadre de crise

Créez rapidement des annonces de sécurité publique critiques et des vidéos de notification d'urgence en utilisant des outils pilotés par l'IA pour une communication claire et percutante.

1
Step 1
Créez Votre Message Urgent
Commencez par saisir votre script de sécurité crucial. Notre capacité de "conversion de texte en vidéo à partir d'un script" transforme instantanément votre texte en une vidéo dynamique, formant le cœur de vos "annonces de sécurité publique".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'"avatars IA" pour représenter votre message de manière professionnelle. Ces présentateurs pilotés par l'IA garantissent que vos "vidéos de notification d'urgence" transmettent autorité et clarté sans délai.
3
Step 3
Appliquez le Branding pour la Confiance
Renforcez le message de votre organisation en appliquant vos "contrôles de marque" incluant logos et couleurs personnalisées. Cela assure la cohérence pour vos "équipes de communication d'entreprise" et renforce la confiance lors de situations critiques.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Largement
Finalisez votre vidéo et utilisez le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour l'optimiser pour diverses plateformes. Déployez efficacement votre stratégie de "distribution multicanal", garantissant que vos informations vitales atteignent tout le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Échelle de Communication et d'Éducation en Crise

.

Produisez des vidéos éducatives diverses et accessibles pour informer un large public sur les cadres de crise et les procédures de réponse à l'échelle mondiale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de notification d'urgence critiques avec ses outils pilotés par l'IA ?

HeyGen utilise des outils avancés pilotés par l'IA et des capacités de conversion de texte en vidéo pour rationaliser la production de vidéos de notification d'urgence. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars IA et une génération de voix off, garantissant une communication rapide et claire lors des crises.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les annonces de sécurité publique ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques complètes telles que des modèles personnalisables, une génération de voix off intégrée et des sous-titres/captions automatiques pour améliorer les annonces de sécurité publique. Ces outils garantissent l'accessibilité et la clarté à travers divers canaux de communication pour une gestion de crise efficace.

HeyGen peut-il intégrer des contrôles de marque dans les vidéos de cadre de crise pour les équipes de communication d'entreprise ?

Oui, HeyGen permet aux équipes de communication d'entreprise d'intégrer pleinement des contrôles de marque dans leurs vidéos de cadre de crise. Cela inclut l'ajout de logos et de couleurs personnalisées, garantissant que toutes les formations à la préparation aux urgences et les alertes critiques maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

Comment les avatars IA et la bibliothèque multimédia de HeyGen soutiennent-ils la génération efficace de vidéos IA pour les alertes critiques ?

Les avatars IA de HeyGen accélèrent considérablement la génération de vidéos IA pour les alertes critiques en transformant instantanément le texte en contenu parlé engageant. Combiné à une vaste bibliothèque multimédia, les utilisateurs peuvent produire efficacement des vidéos percutantes prêtes pour une distribution multicanal.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo