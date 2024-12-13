Créateur de Vidéos de Synthèse Corrective pour un Feedback Plus Clair

Améliorez la compréhension des synthèses correctives en créant des résumés vidéo concis, complets avec sous-titres/captions automatisés.

439/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo lumineuse et engageante de 90 secondes pour les créateurs de contenu, montrant comment transformer facilement de longues vidéos YouTube en résumés digestes grâce au Résumeur Vidéo de HeyGen. Mettez en avant la simplicité de créer du contenu dynamique avec divers avatars AI, apportant un style visuel frais et moderne à leurs chaînes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle de style corporate de 2 minutes pour les étudiants et chercheurs, expliquant la puissance du résumeur vidéo AI de HeyGen pour des fins académiques. Cette vidéo doit présenter des visuels modernes et nets et une voix off informative, détaillant comment les sous-titres/captions automatisés et l'extraction des points clés avec des horodatages améliorent l'efficacité de l'apprentissage et de la recherche.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 30 secondes avec une esthétique épurée et une voix off convaincante, destinée aux propriétaires de petites entreprises, illustrant comment le générateur de résumés vidéo de HeyGen peut améliorer la productivité. Mettez en avant la facilité de générer des voix off professionnelles pour des communications internes rapides et percutantes ou des extraits marketing.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Synthèse Corrective

Transformez efficacement de longues vidéos en résumés concis et exploitables avec notre Résumeur Vidéo alimenté par AI, conçu pour simplifier votre révision de contenu et améliorer la compréhension.

1
Step 1
Téléchargez Votre Vidéo
Commencez par télécharger votre fichier vidéo (MP4, MOV, AVI) ou coller un lien YouTube. Notre plateforme prend en charge divers formats pour une intégration transparente, facilitant l'importation de votre contenu.
2
Step 2
Générez un Résumé AI
Notre résumeur vidéo AI avancé traitera automatiquement votre vidéo, transcrivant l'audio et extrayant les points clés les plus cruciaux avec des horodatages, fournissant un aperçu rapide.
3
Step 3
Personnalisez Votre Résumé
Examinez et affinez le résumé généré dans notre éditeur intuitif. Vous pouvez ajuster les détails, ajouter des synthèses correctives, ou assurer l'exactitude pour s'aligner parfaitement avec vos besoins spécifiques.
4
Step 4
Exportez Votre Synthèse
Finalisez et exportez votre résumé vidéo concis, prêt à être partagé. Ce processus vous aide à gagner du temps et garantit que les informations complexes deviennent facilement digestibles pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Instructions et Politiques Complexes

.

Exploitez le résumeur vidéo AI pour simplifier des politiques complexes ou des actions correctives détaillées, rendant l'information complexe accessible et facile à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment fonctionne le résumeur vidéo AI de HeyGen ?

Le résumeur vidéo AI avancé de HeyGen vous permet de télécharger des fichiers vidéo comme MP4, MOV ou AVI, ou de coller des liens YouTube, pour transcrire automatiquement et identifier les points clés avec des horodatages. Il génère ensuite un résumé vidéo concis, vous faisant gagner un temps précieux.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les résumés vidéo de HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos résumés vidéo générés. Vous pouvez utiliser l'éditeur intuitif pour affiner le contenu, ajouter des avatars AI, implémenter la génération de voix off professionnelle, et inclure des sous-titres/captions automatisés pour améliorer la clarté et l'engagement.

HeyGen peut-il résumer des vidéos de diverses sources et dans plusieurs langues ?

Absolument. HeyGen peut résumer des vidéos que vous téléchargez directement dans des formats comme MP4, MOV ou AVI, et aussi du contenu de plateformes comme YouTube. Notre plateforme prend en charge la génération de résumés dans plus de 30 langues, assurant une large accessibilité.

Au-delà de la simple synthèse, quelles capacités uniques offre HeyGen ?

HeyGen va au-delà de la simple synthèse avec sa plateforme alimentée par AI, offrant des fonctionnalités comme un preneur de notes automatique et l'identification des intervenants pour un contenu complexe. Il fonctionne comme un créateur de vidéos de synthèse corrective complet, fournissant une génération vidéo de bout en bout, de l'upload initial au résultat final poli.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo