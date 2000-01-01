Stratégies de vidéo d’entreprise qui transforment votre marque

Libérez le potentiel des vidéos d’entreprise grâce aux modèles personnalisés et aux avatars IA de HeyGen. Créez des récits captivants et valorisez l’histoire de votre marque en toute simplicité.

536/2000
Étape 1
Saisissez Votre Prompt
Étape 2
Cliquez Sur Le Bouton Générer
Étape 3
Regardez Votre Vidéo Prendre Vie
-Vidéos générées
-Avatars générés
-Vidéos traduites
Les plus grandes entreprises du monde font confiance à HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.

Comment utiliser le créateur de vidéos HeyGen

Créer votre vidéo avec notre créateur de vidéos alimenté par l’IA est rapide, intuitif et flexible. Voici comment passer de l’idée à la vidéo finale :

Pas d’équipe. Pas de tournage. Juste votre agent vidéo IA au travail.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète.

Création vidéo native par invite

Création vidéo native par invite

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète. Vous décrivez votre idée, et Agent vous renvoie une ressource entièrement construite, prête à être publiée. Plus besoin d’écrire de scripts, de gérer des ressources ou d’assembler manuellement du contenu.

Génération vidéo de bout en bout

Génération vidéo de bout en bout

Agent prend en charge l’intégralité du processus de création vidéo. Il rédige un script clair et percutant à partir de votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et sensible aux émotions, applique des montages et des transitions pour un rythme fluide et professionnel, puis finalise les sous-titres, le minutage et le rythme pour optimiser la clarté et les performances.

Conçu avec structure et intention

Conçu avec structure et intention

Contrairement aux workflows traditionnels qui reposent sur des chronologies et un assemblage manuel, Agent construit les vidéos depuis zéro. Chaque rendu est conçu de manière intentionnelle pour correspondre à votre objectif, du message et du rythme au déroulé des scènes et à l’adéquation avec votre audience. Le résultat est une vidéo cohérente et guidée par un objectif clair.

Comment ça marche

Comment fonctionne la vidéo d’entreprise

Créez des vidéos d’entreprise percutantes avec les outils et fonctionnalités conviviaux de HeyGen. Suivez ces étapes pour donner vie à la vision de votre entreprise.

Étape 1

Créer un script

Commencez par rédiger un script convaincant qui s’aligne sur vos objectifs d’entreprise. Utilisez la fonctionnalité texte‑vers‑vidéo de HeyGen pour transformer votre script en visuels captivants en toute fluidité.

Étape 2

Sélectionnez votre type de vidéo

Déterminez le type de vidéo d’entreprise dont vous avez besoin, par exemple une vidéo de formation ou une démonstration de produit. Profitez de la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour adapter le style de votre vidéo.

Étape 3

Ajoutez votre image de marque

Personnalisez votre vidéo en appliquant les éléments de l’identité visuelle de votre entreprise grâce aux contrôles de branding de HeyGen. Cela garantit la cohérence et renforce la notoriété de votre marque.

Étape 4

Exporter et partager

Une fois votre vidéo finalisée, utilisez les options de redimensionnement du format d’image et d’exportation de HeyGen pour diffuser votre contenu sur différentes plateformes, afin de garantir une portée et un engagement optimaux.

Avis

Avis sur HeyGen : ce que disent vraiment les utilisateurs

HeyGen compte plus de 900 avis et une note de 4,8 sur G2. Les utilisateurs adorent la facilité avec laquelle ils peuvent créer des vidéos à partir de texte, traduire grâce à l’IA et utiliser des avatars plus vrais que nature.

G2-White-Orange-Icon

Noté 4,8 / 5 · Plus de 900 avis

G2-Teal-Orange-Icon

Création vidéo multilingue sans effort, où que vous soyez

J’adore utiliser HeyGen, car cela me permet de créer une communication claire et engageante dans plusieurs langues et d’adapter les messages à ma communauté. Le meilleur, c’est que je peux réaliser d’excellentes vidéos où que je sois, sans avoir à me filmer physiquement à chaque fois.

- Jacob B.

G2-Teal-Orange-Icon

Un outil révolutionnaire pour une création vidéo rapide et homogène

Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent rapidité, qualité et création vidéo flexible dans un monde où le contenu est roi.

- Corneliu C.

G2-Teal-Orange-Icon

Exceptionnellement convivial, transforme la création de contenu

HeyGen a véritablement transformé la façon dont mon entreprise fonctionne. Surtout, cela me permet de créer les publicités et le contenu pour les réseaux sociaux nécessaires à la promotion de nos produits et services.

- Brent M.

G2-Teal-Orange-Icon

Enfin, une plateforme vidéo IA qui paraît vraiment humaine

Les avatars, les tonalités de voix et les outils de rythme sont largement en avance sur ceux des autres plateformes. Le nouveau workflow Video Agent change complètement la donne : il écoute, s’adapte et effectue les révisions très rapidement.

- Magnus J.

G2-Teal-Orange-Icon

Étonnamment simple et parfait pour des vidéos rapides au rendu professionnel

Heygen est vraiment facile à utiliser. L’agent IA explique clairement à quoi ressemblera chaque clip vidéo et propose des options pour ajuster les détails. C’est une application vraiment utile, et le meilleur, ce sont les longues durées de vidéo, parfaites pour YouTube.

- Christine B.

Cas d’utilisation

Cas d’utilisation de HeyGen pour une création efficace de vidéos d’entreprise

Découvrez comment HeyGen transforme la production de vidéos d’entreprise grâce à une création publicitaire efficace, au storytelling et à la mise en avant de la réussite client, afin de renforcer l’impact de votre marque.

Icône 1

Création de publicités en toute simplicité

Create high-performing corporate ads swiftly with AI-enhanced video production.

Icône 2

Narration dynamique

Bring your brand story to life with engaging AI-powered video narratives.

Icône 3

Études de réussite client

Highlight your client testimonials with compelling and engaging AI videos.

Vous avez des questions ? Nous avons les réponses

Comment HeyGen améliore-t-il la production de vidéos d’entreprise ?

HeyGen révolutionne la production de vidéos d’entreprise en proposant des fonctionnalités puissantes comme les avatars IA et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts. Ces outils simplifient le processus et stimulent la créativité, rendant la production de vidéos d’entreprise de haute qualité plus facile que jamais.

HeyGen peut-il créer des vidéos de formation efficaces ?

Oui, HeyGen est excellent pour produire des vidéos de formation engageantes. Grâce à des modèles personnalisables et à la génération de voix off, il est simple d’adapter le contenu à des besoins de formation spécifiques, en garantissant que votre message soit clair et professionnel.

Qu’est-ce qui rend HeyGen idéal pour les vidéos animées ?

Les fonctionnalités avancées de HeyGen, comme sa médiathèque et sa prise en charge de contenus libres de droits, en font un choix idéal pour créer des vidéos animées. Les utilisateurs peuvent facilement accéder à une grande variété de ressources pour donner vie à leurs idées créatives en toute confiance.

Comment les modèles de HeyGen facilitent-ils la création de vidéos explicatives ?

HeyGen propose des modèles et des scènes polyvalents spécialement conçus pour les vidéos explicatives. Ces outils, associés au redimensionnement selon le format d’image et aux contrôles de branding, garantissent que les vidéos explicatives sont à la fois visuellement attrayantes et conformes à l’identité de marque de l’entreprise.

Explore more AI powered tools

Transform a single prompt into a complete video with Video Agent

Vidéo de recrutementMessagerie vidéoGénérateur de déclaration de mission IAGénérateur d’annonces IAGénérateur de profil d’entrepriseCréateur de vidéos d’onboardingGénérateur de notes de version IACréateur de vidéos d’assistanceGénérateur de vidéos d’entreprise IACréateur de vidéos récapitulatives hebdomadaires IAGénérateur de vidéos de workflow administrateurCréateur de vidéos de conseils pour gagner du temps avec l’IACréateur de vidéos promotionnelles pour programme de ville IACréateur de vidéos de présentation pour l’analyse métierCréateur de vidéos de remerciement pour réussitesCréateur de vidéos de team buildingCréateur de vidéos sur la stabilité des marchésCréateur de vidéos d’annonces IAGénérateur d’assistance client IACréateur de vidéos Admiral SpotlightCréateur de vidéos IACréateur de vidéos 3DOutil vidéo TwitterCréateur de vidéos marketingCréer du marketing vidéo

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background
Solutions de vidéo d’entreprise | Valorisez votre marque | HeyGen