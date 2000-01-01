Stratégies de vidéo d’entreprise qui transforment votre marque
Libérez le potentiel des vidéos d’entreprise grâce aux modèles personnalisés et aux avatars IA de HeyGen. Créez des récits captivants et valorisez l’histoire de votre marque en toute simplicité.
Comment utiliser le créateur de vidéos HeyGen
Créer votre vidéo avec notre créateur de vidéos alimenté par l’IA est rapide, intuitif et flexible. Voici comment passer de l’idée à la vidéo finale :
Pas d’équipe. Pas de tournage. Juste votre agent vidéo IA au travail.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète.
Création vidéo native par invite
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète. Vous décrivez votre idée, et Agent vous renvoie une ressource entièrement construite, prête à être publiée. Plus besoin d’écrire de scripts, de gérer des ressources ou d’assembler manuellement du contenu.
Génération vidéo de bout en bout
Agent prend en charge l’intégralité du processus de création vidéo. Il rédige un script clair et percutant à partir de votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et sensible aux émotions, applique des montages et des transitions pour un rythme fluide et professionnel, puis finalise les sous-titres, le minutage et le rythme pour optimiser la clarté et les performances.
Conçu avec structure et intention
Contrairement aux workflows traditionnels qui reposent sur des chronologies et un assemblage manuel, Agent construit les vidéos depuis zéro. Chaque rendu est conçu de manière intentionnelle pour correspondre à votre objectif, du message et du rythme au déroulé des scènes et à l’adéquation avec votre audience. Le résultat est une vidéo cohérente et guidée par un objectif clair.
Comment fonctionne la vidéo d’entreprise
Créez des vidéos d’entreprise percutantes avec les outils et fonctionnalités conviviaux de HeyGen. Suivez ces étapes pour donner vie à la vision de votre entreprise.
Créer un script
Commencez par rédiger un script convaincant qui s’aligne sur vos objectifs d’entreprise. Utilisez la fonctionnalité texte‑vers‑vidéo de HeyGen pour transformer votre script en visuels captivants en toute fluidité.
Sélectionnez votre type de vidéo
Déterminez le type de vidéo d’entreprise dont vous avez besoin, par exemple une vidéo de formation ou une démonstration de produit. Profitez de la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour adapter le style de votre vidéo.
Ajoutez votre image de marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant les éléments de l’identité visuelle de votre entreprise grâce aux contrôles de branding de HeyGen. Cela garantit la cohérence et renforce la notoriété de votre marque.
Exporter et partager
Une fois votre vidéo finalisée, utilisez les options de redimensionnement du format d’image et d’exportation de HeyGen pour diffuser votre contenu sur différentes plateformes, afin de garantir une portée et un engagement optimaux.
Avis sur HeyGen : ce que disent vraiment les utilisateurs
HeyGen compte plus de 900 avis et une note de 4,8 sur G2. Les utilisateurs adorent la facilité avec laquelle ils peuvent créer des vidéos à partir de texte, traduire grâce à l’IA et utiliser des avatars plus vrais que nature.
Noté 4,8 / 5 · Plus de 900 avis
Création vidéo multilingue sans effort, où que vous soyez
J’adore utiliser HeyGen, car cela me permet de créer une communication claire et engageante dans plusieurs langues et d’adapter les messages à ma communauté. Le meilleur, c’est que je peux réaliser d’excellentes vidéos où que je sois, sans avoir à me filmer physiquement à chaque fois.
- Jacob B.
Un outil révolutionnaire pour une création vidéo rapide et homogène
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent rapidité, qualité et création vidéo flexible dans un monde où le contenu est roi.
- Corneliu C.
Exceptionnellement convivial, transforme la création de contenu
HeyGen a véritablement transformé la façon dont mon entreprise fonctionne. Surtout, cela me permet de créer les publicités et le contenu pour les réseaux sociaux nécessaires à la promotion de nos produits et services.
- Brent M.
Enfin, une plateforme vidéo IA qui paraît vraiment humaine
Les avatars, les tonalités de voix et les outils de rythme sont largement en avance sur ceux des autres plateformes. Le nouveau workflow Video Agent change complètement la donne : il écoute, s’adapte et effectue les révisions très rapidement.
- Magnus J.
Étonnamment simple et parfait pour des vidéos rapides au rendu professionnel
Heygen est vraiment facile à utiliser. L’agent IA explique clairement à quoi ressemblera chaque clip vidéo et propose des options pour ajuster les détails. C’est une application vraiment utile, et le meilleur, ce sont les longues durées de vidéo, parfaites pour YouTube.
- Christine B.
Cas d’utilisation de HeyGen pour une création efficace de vidéos d’entreprise
Découvrez comment HeyGen transforme la production de vidéos d’entreprise grâce à une création publicitaire efficace, au storytelling et à la mise en avant de la réussite client, afin de renforcer l’impact de votre marque.
Création de publicités en toute simplicité
Create high-performing corporate ads swiftly with AI-enhanced video production.
Narration dynamique
Bring your brand story to life with engaging AI-powered video narratives.
Études de réussite client
Highlight your client testimonials with compelling and engaging AI videos.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses
Comment HeyGen améliore-t-il la production de vidéos d’entreprise ?
HeyGen révolutionne la production de vidéos d’entreprise en proposant des fonctionnalités puissantes comme les avatars IA et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts. Ces outils simplifient le processus et stimulent la créativité, rendant la production de vidéos d’entreprise de haute qualité plus facile que jamais.
HeyGen peut-il créer des vidéos de formation efficaces ?
Oui, HeyGen est excellent pour produire des vidéos de formation engageantes. Grâce à des modèles personnalisables et à la génération de voix off, il est simple d’adapter le contenu à des besoins de formation spécifiques, en garantissant que votre message soit clair et professionnel.
Qu’est-ce qui rend HeyGen idéal pour les vidéos animées ?
Les fonctionnalités avancées de HeyGen, comme sa médiathèque et sa prise en charge de contenus libres de droits, en font un choix idéal pour créer des vidéos animées. Les utilisateurs peuvent facilement accéder à une grande variété de ressources pour donner vie à leurs idées créatives en toute confiance.
Comment les modèles de HeyGen facilitent-ils la création de vidéos explicatives ?
HeyGen propose des modèles et des scènes polyvalents spécialement conçus pour les vidéos explicatives. Ces outils, associés au redimensionnement selon le format d’image et aux contrôles de branding, garantissent que les vidéos explicatives sont à la fois visuellement attrayantes et conformes à l’identité de marque de l’entreprise.
Explore more AI powered tools
Transform a single prompt into a complete video with Video Agent
Start creating videos with AI
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.