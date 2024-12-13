Libérez la Croissance avec Notre Créateur de Vidéos d'Amélioration d'Entreprise
Créez des supports marketing époustouflants et des vidéos professionnelles en utilisant nos avatars AI pour économiser du temps et des ressources.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux départements de formation en entreprise et aux professionnels des RH, illustrant une mise à jour des communications internes à l'aide de HeyGen. Cette vidéo doit adopter un style visuel informatif et éducatif, avec des explications claires et concises à l'écran et une musique de fond de soutien. L'accent est mis sur la simplification des sujets complexes liés au créateur de vidéos d'amélioration d'entreprise. Démontrez comment la génération de voix off peut apporter de la clarté et comment les sous-titres/captions assurent l'accessibilité pour tous les employés.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes montrant comment les marketeurs numériques peuvent générer rapidement des supports marketing pour diverses plateformes. Ciblant les marketeurs numériques et les gestionnaires de réseaux sociaux, le style visuel doit être énergique et visuellement riche, incorporant des coupes rapides et des séquences de stock vibrantes de la bibliothèque de médias/soutien de stock, sur une piste de fond tendance. Mettez en avant la facilité d'utilisation des Modèles & scènes et la flexibilité du redimensionnement & exportation des formats d'aspect pour différents formats de réseaux sociaux.
Créez une vidéo de mise à jour d'entreprise soignée de 2 minutes, adaptée aux communicateurs d'entreprise et aux chefs de produit, mettant l'accent sur la création de vidéos professionnelles qui transmettent des normes vidéo de haute qualité. Le style visuel et audio doit être autoritaire et sophistiqué, avec un avatar AI confiant présentant le message. Illustrez le processus à partir d'un éditeur vidéo basé sur du texte, démontrant comment les avatars AI délivrent un contenu convaincant et comment la fonction Texte-à-vidéo à partir d'un script transforme le texte écrit en une présentation prête à être diffusée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Amélioration d'Entreprise
Créez des vidéos d'amélioration d'entreprise percutantes sans effort. Exploitez des outils alimentés par l'IA et un éditeur par glisser-déposer pour produire un contenu professionnel de haute qualité pour tout besoin commercial.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation en Entreprise.
Exploitez l'IA pour créer un contenu d'apprentissage dynamique qui améliore considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour le développement interne.
Élargissez l'Apprentissage et le Développement.
Développez rapidement de nouveaux cours et vidéos pédagogiques, élargissant votre portée et rendant les connaissances précieuses accessibles à une main-d'œuvre mondiale de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment les outils alimentés par l'IA de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos pour les entreprises ?
HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Son éditeur intuitif par glisser-déposer rend la création de contenu vidéo de haute qualité accessible à tous les utilisateurs, simplifiant l'ensemble du processus de production.
Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour des besoins de marque spécifiques ?
Absolument. HeyGen propose des modèles conçus professionnellement et des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos schémas de couleurs spécifiques. Cela garantit que vos vidéos professionnelles s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
Quelles sont les capacités d'édition vidéo offertes par HeyGen ?
HeyGen agit comme un puissant logiciel d'édition vidéo, avec un éditeur vidéo basé sur du texte où vous pouvez facilement ajuster le contenu en éditant le texte. Il génère également automatiquement des sous-titres et des captions, et prend en charge le redimensionnement des formats d'aspect pour diverses plateformes.
Comment HeyGen aide-t-il à générer un contenu vidéo diversifié ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer du contenu et des médias avec l'IA, créant des vidéos dynamiques pour divers objectifs. Vous pouvez exploiter les avatars AI et la fonction Texte-à-vidéo à partir d'un script pour des supports marketing convaincants ou des communications internes efficaces.