Créateur de Vidéos Résumés de Contenu : Créez des Résumés Rapides et Impactants

Résumez rapidement n'importe quelle vidéo et capturez les moments clés pour les réseaux sociaux ou l'étude, augmentant l'engagement avec des Sous-titres/captions professionnels.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux équipes marketing et créateurs de contenu, illustrant comment gagner du temps en générant rapidement des vidéos récapitulatives engageantes pour les réseaux sociaux. Adoptez un style visuel rapide avec des coupes rapides et des graphismes modernes, accompagné d'une bande sonore entraînante et d'une voix off AI énergique, démontrant la facilité d'utilisation des Modèles & scènes préconçus de HeyGen pour créer des récapitulatifs captivants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo éducative de 90 secondes pour les éducateurs et les entreprises mondiales, en se concentrant sur le pouvoir de la réutilisation de contenu pour des publics divers. La vidéo doit avoir un style visuel accessible, utilisant des illustrations claires et démontrant le support multilingue de HeyGen à travers la génération de voix off, permettant à l'avatar AI de délivrer le message en plusieurs langues avec des Sous-titres/captions précis pour une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo lumineuse et encourageante de 30 secondes pour les étudiants et les propriétaires de petites entreprises, soulignant la facilité de créer un résumeur vidéo à des fins éducatives ou promotionnelles. La présentation visuelle doit être simple et directe, avec un avatar AI amical guidant le spectateur à travers le processus, en mettant l'accent sur la commodité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et ses aspects gratuits.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Résumés de Contenu

Transformez sans effort de longues vidéos en résumés concis et impactants, parfaits pour les révisions, l'apprentissage et le partage avec un langage clair et précis.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu Vidéo
Importez facilement votre vidéo en téléchargeant un fichier ou en collant un lien. Notre plateforme génère automatiquement des "transcriptions" pour préparer votre contenu à la synthèse.
2
Step 2
Sélectionnez les Moments Clés
Utilisez l'éditeur intuitif pour identifier et mettre en évidence les parties les plus cruciales de votre vidéo. Cette étape aide à créer un résumé "moments clés" ciblé.
3
Step 3
Choisissez Votre Style de Présentation
Améliorez votre résumé avec des visuels dynamiques. Sélectionnez parmi divers "Modèles & scènes" pour concevoir une vidéo finale engageante qui transmet efficacement votre révision.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Récapitulative
Finalisez votre résumé. Utilisez le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour créer un "créateur de vidéos récapitulatives" de haute qualité prêt à être partagé immédiatement sur les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Révision de Contenu de Formation

Exploitez l'AI pour produire des résumés vidéo dynamiques des modules de formation, améliorant la rétention d'informations et l'engagement global des participants.

Questions Fréquemment Posées

Comment le résumeur vidéo AI de HeyGen crée-t-il un contenu concis ?

HeyGen utilise une AI avancée pour analyser le contenu vidéo, identifier les moments clés et générer des résumés concis ou des vidéos récapitulatives. Cette technologie gère efficacement la révision de contenu complexe pour faire gagner un temps considérable aux utilisateurs.

HeyGen peut-il réutiliser de longues vidéos YouTube en formats plus courts ?

Absolument. HeyGen est conçu pour transformer de longues vidéos YouTube en clips résumés engageants parfaits pour les réseaux sociaux ou des mises à jour rapides. Vous pouvez également ajouter des avatars AI et générer des sous-titres pour améliorer votre production.

Quelles fonctionnalités techniques améliorent les résumés vidéo avec HeyGen ?

HeyGen améliore les résumés vidéo en fournissant des transcriptions et sous-titres automatiques pour l'accessibilité, ainsi que l'option d'intégrer des avatars AI. Ces fonctionnalités permettent un montage vidéo complet et un support multilingue pour atteindre un public plus large.

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de révision de contenu pour les utilisateurs ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos résumés de contenu efficace, automatisant la création de vidéos récapitulatives à partir de matériel étendu. Ses Modèles & scènes intuitifs rendent la création vidéo simple, permettant aux utilisateurs de gagner du temps et de se concentrer sur leur message.

