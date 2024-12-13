Créateur de Vidéos d'Insights de Recherche Consommateur : Obtenez des Données Exploitables

Donnez vie aux études de marché et comprenez vos clients avec des avatars AI pour des insights exploitables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez comment atteindre une compréhension plus profonde des clients avec une vidéo moderne et épurée de 45 secondes, conçue pour les chefs de produit et les chercheurs UX, mettant en avant des données d'enquêtes réelles à travers des animations claires et un style audio explicatif, facilement générée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un showreel vidéo vibrant de 30 secondes conçu pour les équipes de vente et les créateurs de contenu, avec un rythme visuel rapide et une musique de fond entraînante pour mettre en avant les avantages des produits qui augmentent le ROI, en utilisant les modèles et scènes intuitifs de HeyGen pour une production rapide et percutante.
Exemple de Prompt 3
Découvrez la puissance de l'analyse de données simplifiée avec une vidéo concise de 50 secondes pour les analystes de données et les professionnels de l'intelligence d'affaires, adoptant un style visuel autoritaire et instructif avec des explications détaillées, narrées avec expertise grâce à la fonction de génération de voix off précise de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Insights de Recherche Consommateur

Transformez vos données de recherche consommateur en vidéos d'études de marché captivantes avec une plateforme intuitive qui donne vie aux insights, favorisant une meilleure compréhension des clients et augmentant le ROI.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Insights
Synthétisez vos résultats de recherche consommateur dans un script clair. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour transformer vos données en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes pour visualiser vos données. Cela aide à donner vie aux études de marché et à rendre votre présentation plus percutante.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour votre audience en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions. Cela garantit que vos insights consommateurs sont facilement compris par tous.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour générer vos showreels vidéo. Partagez ces vidéos dynamiques avec les parties prenantes pour favoriser une prise de décision éclairée.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant la Compréhension Client

Créez des vidéos AI engageantes pour mettre en avant des histoires de réussite client, démontrant efficacement la valeur dérivée d'une compréhension approfondie des consommateurs et des études de marché.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer des recherches consommateurs brutes en contenu vidéo engageant ?

HeyGen utilise son moteur AI avancé pour convertir vos scripts en showreels vidéo dynamiques, avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Cela vous permet de donner vie aux études de marché, créant ainsi des vidéos d'insights de recherche consommateur captivantes sans effort.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour visualiser efficacement les insights consommateurs pour les équipes marketing ?

HeyGen fournit une plateforme intuitive pour que les équipes marketing créent des vidéos d'études de marché percutantes. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables, ajouter des contrôles de marque et générer des sous-titres pour présenter clairement des insights exploitables à partir de vos données d'enquête réelles, favorisant une meilleure compréhension des clients.

HeyGen peut-il aider à créer des showreels vidéo pour présenter efficacement les résultats des études de marché ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos puissant conçu pour produire des showreels vidéo de haute qualité à partir de vos données d'études de marché. Avec des capacités de texte-à-vidéo et un support de bibliothèque multimédia, vous pouvez facilement synthétiser des insights consommateurs complexes dans un format engageant et professionnel.

Comment HeyGen facilite-t-il la création d'une vidéo d'insights de recherche consommateur percutante ?

HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo professionnelle d'insights de recherche consommateur. Notre plateforme offre des avatars AI, la génération de voix off et des contrôles de marque, permettant aux équipes marketing de communiquer clairement l'analyse des données et d'augmenter le ROI avec un contenu visuel engageant.

