Créateur de Vidéo Résumé de Feuille de Route de Conformité : Simplifiez Vos Rapports

Transformez rapidement des réglementations complexes en vidéos résumées engageantes grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 90 secondes ciblant tous les employés de l'entreprise lors d'une session de formation interne, avec un style visuel interactif et une voix amicale et professionnelle d'avatar AI, mettant en avant la capacité des avatars AI de HeyGen, pour livrer un résumé exécutif des nouvelles réglementations.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 2 minutes conçue pour les auditeurs externes et les organismes de réglementation, incorporant des infographies riches en données et des graphiques animés avec une voix off formelle et articulée générée via la génération de voix off de HeyGen, pour présenter des explications détaillées de l'adhésion à des réglementations complexes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 45 secondes pour les équipes de projet inter-départementales, avec un style visuel dynamique et collaboratif mettant en avant des enregistrements d'écran, et soulignant la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité, afin de fournir une mise à jour rapide sur une tâche de conformité, assurant une collaboration d'équipe fluide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéo résumé de feuille de route de conformité

Transformez sans effort des informations de conformité complexes en vidéos résumées exécutives engageantes et concises pour une communication claire.

Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par coller les détails de votre feuille de route de conformité. Notre fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" convertit efficacement votre contenu écrit en une structure de vidéo.
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de "Modèles & scènes" pour donner à votre résumé de conformité un aspect soigné et professionnel, assurant clarté et impact.
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec une narration professionnelle. Utilisez la "Génération de voix off" pour transmettre votre message de conformité avec un audio clair et naturel.
Step 4
Exportez Votre Vidéo Résumée
Finalisez votre projet et exportez votre vidéo résumée de feuille de route de conformité. Utilisez les "Exports MP4 et WEBM" pour partager facilement vos vidéos soignées avec les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Apprentissage & la Rétention

Utilisez la création de vidéos AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans la formation à la conformité, garantissant que les informations clés sont absorbées efficacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création de texte-à-vidéo ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer vos scripts écrits en vidéos engageantes. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir parmi une gamme d'avatars AI, et HeyGen générera des voix off naturelles et des animations pour donner vie à votre contenu.

Quelles options d'exportation vidéo HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre des options d'exportation flexibles, y compris les formats MP4 et WEBM, garantissant la compatibilité sur diverses plateformes. Vous pouvez également personnaliser les ratios d'aspect et inclure automatiquement des sous-titres/captions de haute qualité dans votre vidéo finale.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos résumées exécutives efficacement ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un moteur créatif puissant pour générer des vidéos résumées exécutives. Son interface intuitive et ses divers modèles vous permettent de transformer rapidement des informations complexes ou des résumés AI en contenu vidéo professionnel et percutant.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos ?

Absolument, HeyGen fournit des contrôles de marque robustes pour s'assurer que vos vidéos s'alignent avec votre identité d'entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, personnaliser les couleurs, et utiliser la bibliothèque multimédia de HeyGen ou des séquences d'archives pour créer un contenu de marque cohérent et professionnel.

