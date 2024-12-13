Créateur de Vidéos d'Évaluation de Conformité : Simplifiez Votre Processus

Créez rapidement des vidéos de formation à la conformité engageantes avec notre IA de texte en vidéo, réduisant les coûts et économisant un temps considérable.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes destinée aux responsables RH et aux agents de conformité, démontrant comment les mises à jour de conformité peuvent être diffusées efficacement. Le style visuel et audio doit être professionnel et clair, mettant en avant la facilité de transformer "texte en vidéo" à partir d'un script, soulignant la capacité de HeyGen à créer rapidement du contenu avec "Texte en vidéo à partir d'un script".
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo narrative convaincante de 60 secondes destinée à une main-d'œuvre mondiale diversifiée, soulignant l'importance et l'accessibilité des "vidéos de formation à la conformité" en cours. Le style visuel doit présenter une variété de cadres professionnels et inclusifs, accompagné d'une voix off calme et rassurante de différents personnages, en utilisant les puissants "avatars AI" de HeyGen pour des présentations multilingues et accessibles.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo directe et informative de 30 secondes pour les responsables de l'accessibilité et les spécialistes de la formation et du développement, illustrant comment le contenu de conformité peut être rendu facilement accessible. Le style visuel doit être épuré et concentré, avec un texte à l'écran clair synchronisé avec une voix off précise, en veillant à mettre en avant la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen pour garantir la compréhension de tous les apprenants.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Évaluation de Conformité

Créez sans effort des vidéos professionnelles d'évaluation de conformité avec l'IA, simplifiant votre processus de formation et assurant une communication claire.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo de Conformité
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles vidéo préconçus ou saisissez votre script pour générer rapidement du contenu en utilisant les capacités de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Voix
Choisissez parmi divers avatars AI pour présenter votre contenu et générez des voix off réalistes, assurant une diffusion claire et engageante.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités de Marque et d'Accessibilité
Intégrez la marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, et ajoutez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Évaluation Finale
Finalisez votre vidéo d'évaluation de conformité et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect, prête pour une distribution fluide à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Règles de Conformité Complexes

Transformez des documents de conformité denses et des règlements en vidéos générées par l'IA claires et faciles à comprendre, rendant l'information complexe accessible à tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus créatif pour réaliser des vidéos ?

HeyGen propose une vaste bibliothèque de modèles vidéo et d'avatars AI réalistes, permettant aux utilisateurs de transformer rapidement du texte en vidéo. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque complets pour maintenir l'esthétique unique et la vision créative de votre entreprise sur tout le contenu.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la conformité engageantes plus efficacement ?

Oui, HeyGen réduit considérablement le temps de production des vidéos de formation à la conformité. En permettant la conversion de documents en vidéos et en utilisant ses capacités de créateur de vidéos AI, HeyGen vous aide à produire du contenu très engageant rapidement, ce qui augmente l'engagement des spectateurs et favorise un apprentissage efficace.

Quelles options de voix off et de sous-titres créatifs HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre aux utilisateurs diverses options de voix off et une génération automatique de sous-titres/captions, soutenant la création de contenu multilingue. Cela garantit que vos vidéos sont accessibles et transmettent efficacement votre message à différents publics et régions avec une clarté professionnelle.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour divers besoins ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos AI efficace en utilisant des avatars AI avancés et une technologie robuste de texte en vidéo. C'est un outil polyvalent adapté à tout, des campagnes marketing aux besoins spécialisés comme fonctionner en tant que créateur de vidéos d'évaluation de conformité.

