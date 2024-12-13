Créateur de Vidéos de Soutien à la Compassion : Créez des Histoires Impactantes

Inspirez la connexion humaine et la compréhension émotionnelle avec des avatars AI pour une narration visuelle captivante.

372/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 60 secondes sur la compassion destinée aux employés de la santé, avec des visuels professionnels, clairs et illustratifs, complétés par une voix calme et autoritaire, pour démontrer des interactions empathiques avec les patients grâce à l'utilisation d'avatars AI réalistes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de collecte de fonds personnalisée de 30 secondes pour les donateurs potentiels et existants d'une organisation à but non lucratif, en utilisant des visuels de style témoignage sincères et un ton reconnaissant, qui transmet efficacement l'impact individuel en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche personnelle à chaque message.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 15 secondes sur l'empathie pour le marketing sur les réseaux sociaux destinée aux jeunes adultes, en utilisant des visuels dynamiques, engageants et relatables avec une musique de fond entraînante et un texte clair à l'écran, pour transmettre rapidement un message de soutien et de narration visuelle, en assurant une large accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Soutien à la Compassion

Créez sans effort des vidéos de soutien à la compassion impactantes en utilisant des outils alimentés par l'AI, favorisant la connexion humaine et la compréhension émotionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Commencez par coller votre message dans l'éditeur. Notre capacité de "texte-à-vidéo à partir d'un script" générera instantanément un brouillon de vidéo, fournissant le point de départ parfait pour votre récit de compassion.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI Engagé
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter visuellement votre message. Cette fonctionnalité puissante aide à transmettre votre histoire de compassion, la rendant plus relatable pour votre public.
3
Step 3
Générez des Voix Off Captivantes
Élevez l'impact de votre vidéo avec une narration professionnelle. Utilisez notre outil de "génération de voix off" pour ajouter des voix au son naturel, garantissant que votre message est délivré avec clarté et résonance émotionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre création et préparez-la pour toute plateforme. Exportez facilement votre vidéo personnalisée en utilisant le "redimensionnement et exportation des rapports d'aspect", garantissant que votre message atteint efficacement votre public sur tous les canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement des Donateurs et la Collecte de Fonds

.

Créez des vidéos personnalisées mettant en avant les histoires des donateurs et l'impact des programmes, renforçant les relations avec les donateurs et soutenant les efforts de collecte de fonds pour des causes compassionnelles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant créateur de vidéos de soutien à la compassion ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de soutien à la compassion impactantes en exploitant des avatars AI réalistes et des capacités avancées de texte-à-vidéo, favorisant une véritable connexion humaine et une compréhension émotionnelle grâce à une narration visuelle captivante.

HeyGen peut-il aider à personnaliser des vidéos d'empathie pour une portée plus large ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos d'empathie personnalisées, vous permettant d'adapter le contenu et de maintenir des contrôles de marque cohérents. Avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect et les sous-titres/captions automatiques, votre message de compassion peut atteindre un public plus large efficacement.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour les vidéos éducatives sur la compassion ?

HeyGen offre une suite d'outils alimentés par l'AI idéale pour les vidéos éducatives sur la compassion, y compris la conversion fluide de texte-à-vidéo et la génération de voix off naturelle. Vous pouvez rapidement commencer avec des modèles et des scènes personnalisables, rendant la création de contenu efficace et impactante.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de collecte de fonds efficaces ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de collecte de fonds convaincantes, aidant les organisations à renforcer les relations avec les donateurs. Utilisez des avatars AI et le texte-à-vidéo pour créer des vidéos personnalisées qui transmettent votre message avec authenticité et construisent une connexion humaine plus profonde.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo