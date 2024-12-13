Créateur de Vidéos Tendance Commerciales : Boostez Vos Campagnes
Créez des vidéos commerciales convaincantes jusqu'à 10 fois plus rapidement avec notre créateur de vidéos AI, en utilisant divers avatars AI.
Produisez une vidéo marketing convaincante de 45 secondes destinée aux petites entreprises, montrant comment elles peuvent facilement créer des vidéos marketing professionnelles avec le créateur de vidéos AI de HeyGen ; le style visuel doit être épuré et convivial, avec une voix off claire et rassurante fournie par un avatar AI engageant.
Développez une vidéo produit concise de 15 secondes pour les équipes créatives, illustrant comment optimiser les vidéos produits pour diverses plateformes de médias sociaux en utilisant HeyGen, en mettant l'accent sur un contenu visuellement riche, des angles de caméra dynamiques et un cadrage parfait grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Créez une vidéo commerciale de 60 secondes conçue pour les propriétaires d'entreprises, mettant en avant comment créer des vidéos commerciales percutantes qui renforcent leurs éléments de marque, en incorporant des visuels élégants et professionnels et une génération de voix off puissante et personnalisée qui capture le ton unique de leur marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la Création de Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour diverses campagnes publicitaires, en utilisant l'AI pour une création 10 fois plus rapide et un meilleur ROI.
Créez des Vidéos Marketing Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez des vidéos et des clips engageants optimisés pour diverses plateformes de médias sociaux, capturant l'attention du public avec facilité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos commerciales engageantes ?
Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création de vidéos commerciales engageantes, permettant aux professionnels du marketing de produire des publicités vidéo de haute qualité efficacement. Notre plateforme utilise des fonctionnalités AI puissantes pour simplifier l'ensemble du processus de création vidéo.
Puis-je personnaliser les publicités vidéo avec les éléments de ma marque en utilisant HeyGen ?
Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos publicités vidéo avec vos éléments de marque uniques, y compris les logos et les palettes de couleurs spécifiques. Utilisez nos modèles de vidéos divers et entièrement personnalisables pour maintenir une forte cohérence de marque dans toutes vos vidéos marketing.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour accélérer la production de publicités vidéo ?
HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées comme la génération de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes pour accélérer considérablement la production de publicités vidéo. Cela permet aux équipes créatives de générer rapidement diverses variantes de vidéos, optimisant leurs campagnes publicitaires.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos marketing diversifiées pour diverses plateformes de médias sociaux ?
HeyGen sert de créateur de vidéos tendances commerciales polyvalent, offrant un éditeur glisser-déposer convivial et une riche bibliothèque de contenus stock. Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos marketing professionnelles et des publicités vidéo optimisées pour les plateformes de médias sociaux et autres campagnes publicitaires numériques.