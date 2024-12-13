Créateur de Vidéos d'Informations sur le Développement Commercial Stimulez la Croissance de Votre Entreprise

Transformez vos informations commerciales en messages vidéo personnalisés rapidement grâce à la fonctionnalité innovante de HeyGen de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour un contenu promotionnel percutant.

614/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes destinée aux équipes de vente et aux responsables e-commerce, mettant en avant l'avantage stratégique d'une plateforme de vente vidéo alimentée par l'IA. Adoptez un style visuel moderne et engageant, avec des coupes rapides et une musique de fond énergique, en mettant l'accent sur la personnalisation de l'approche client. Cette vidéo doit illustrer clairement comment les avatars IA de HeyGen peuvent délivrer des messages sur mesure, rendant chaque argumentaire de vente unique et percutant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle informative de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique et les administrateurs de plateformes, détaillant les fonctionnalités avancées de l'hébergement et de la gestion vidéo. L'approche visuelle doit être claire et technique, incorporant des enregistrements d'écran et des diagrammes, avec une voix off claire et instructive. Concentrez-vous sur l'explication des spécifications techniques et des meilleures pratiques, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension des termes complexes, notamment lors de la discussion des capacités analytiques.
Exemple de Prompt 3
Découvrez comment créer une vidéo d'instruction rapide et percutante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs digitaux, démontrant à quel point HeyGen fonctionne facilement comme un créateur de vidéos IA pour une création de contenu rapide. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et énergique, mettant en avant les éléments de l'interface utilisateur et des montages rapides, accompagnée d'une bande sonore encourageante et entraînante. Mettez en lumière comment les modèles et scènes de HeyGen permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de qualité professionnelle alimentées par l'IA sans connaissances approfondies en montage.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Informations sur le Développement Commercial

Libérez le pouvoir de la narration visuelle pour transformer des données commerciales complexes en informations claires et exploitables. Créez des présentations vidéo convaincantes avec facilité.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une gamme diversifiée de modèles conçus professionnellement ou commencez avec une toile vierge pour créer des vidéos à partir de texte. Cette base vous aide à structurer efficacement vos informations sur le développement commercial.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Pertinent
Saisissez vos données, conclusions clés et récits. Améliorez votre vidéo avec des avatars IA réalistes et des voix off personnalisées pour articuler vos informations sur le développement commercial avec clarté et impact.
3
Step 3
Appliquez un Branding Professionnel
Incorporez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle. Cela garantit que vos informations sur le développement commercial sont présentées de manière cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Informations
Finalisez votre vidéo en choisissant des ratios d'aspect appropriés pour diverses plateformes. Partagez vos informations sur le développement commercial sans effort et obtenez des capacités analytiques précieuses pour suivre l'engagement et informer les stratégies futures.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite Client

.

Produisez des vidéos convaincantes alimentées par l'IA des histoires de réussite client pour renforcer la confiance et démontrer la valeur de vos solutions de développement commercial.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'IA pour la création vidéo avancée ?

HeyGen utilise une IA avancée pour générer des avatars IA réalistes et transformer le texte en vidéo à partir d'un script, simplifiant ainsi le processus de création vidéo. Cette approche alimentée par l'IA permet une production efficace de contenu professionnel sans expertise technique approfondie, servant de puissant créateur de vidéos IA.

HeyGen peut-il servir de plateforme de marketing vidéo tout-en-un ?

Oui, HeyGen fonctionne comme une plateforme de marketing vidéo complète en offrant des outils robustes pour créer des messages vidéo personnalisés, des vidéos promotionnelles et des publicités vidéo. Il prend en charge l'hébergement et la gestion de vidéos, assurant une stratégie cohérente pour tous vos besoins de création vidéo en ligne.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans les vidéos HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, permettant aux utilisateurs d'intégrer leur logo d'entreprise et leurs couleurs de marque spécifiques dans leurs vidéos. Cela garantit que chaque contenu, des projets de créateur de vidéos d'informations sur le développement commercial aux messages personnalisés, maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quel est le processus pour transformer du texte en vidéo avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en ligne en vous permettant de générer facilement des vidéos directement à partir d'un script ou d'une entrée de texte. Cette capacité, combinée à la génération avancée de voix off et aux sous-titres automatiques, accélère la production de contenu pour une création vidéo efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo