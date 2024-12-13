Créateur de Vidéos de Parcours Universitaires : Vidéos d'Admissions Sans Effort
Transformez vos scripts en vidéos professionnelles de parcours universitaires sans effort grâce au texte-à-vidéo, idéal pour les visites virtuelles de campus et les réseaux sociaux.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 90 secondes destinée aux responsables des admissions universitaires, mettant en avant les programmes uniques de leur établissement. Le style visuel doit être inspirant et professionnel, utilisant des couleurs vives et des témoignages d'étudiants inspirants, complétés par une musique entraînante et une génération de voix off chaleureuse et autoritaire. Commencez avec l'un des modèles dynamiques et scènes de HeyGen pour capter rapidement l'attention et transmettre le message de l'université.
Produisez une visite virtuelle immersive de 2 minutes du campus destinée aux futurs athlètes de lycée, mettant en avant les installations sportives et le soutien académique. Cette vidéo dynamique doit incorporer des visuels puissants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, montrant la vie diversifiée du campus et les sports universitaires, accompagnée d'une musique de fond énergique et motivante et d'un narrateur enthousiaste. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour atteindre un large public d'athlètes et de recruteurs.
Concevez une vidéo rapide de 45 secondes expliquant comment les étudiants peuvent créer des vidéos personnalisées de parcours universitaires pour leurs profils sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être lumineux, énergique et engageant, avec des superpositions de texte dynamiques et un ton amical et informel. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et une compréhension rapide sur les plateformes où le son peut être désactivé, ce qui en fait un contenu parfait pour les étudiants et les parents à la recherche de contenu digestible et partageable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée Éducative.
Produisez diverses vidéos éducatives de parcours universitaires pour engager plus d'étudiants potentiels et élargir la portée mondiale de votre établissement.
Rationaliser le Contenu Promotionnel.
Générez rapidement des vidéos promotionnelles convaincantes pour les parcours universitaires, attirant les athlètes de lycée et les futurs étudiants avec l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos grâce à l'AI ?
HeyGen utilise une AI avancée en tant que puissant créateur de vidéos AI, transformant les scripts en vidéos professionnelles avec facilité. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des capacités robustes de texte-à-vidéo, complétées par une génération de voix off authentique, pour simplifier votre production de contenu.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos réalisées avec HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation vidéo étendue, vous permettant de personnaliser les modèles et d'incorporer vos éléments de marque de manière transparente. Vous pouvez intégrer des ressources de la bibliothèque de médias stock et ajuster facilement le rapport d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que vos vidéos promotionnelles ou éducatives sont parfaitement adaptées.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de parcours universitaires rapidement et efficacement ?
Absolument. En tant que créateur de vidéos AI efficace, HeyGen permet la création rapide de vidéos de parcours universitaires percutantes. Sa fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo et une large sélection de modèles prêts à l'emploi accélèrent considérablement l'ensemble du processus de production.
Quelles options d'exportation HeyGen propose-t-il pour diverses plateformes ?
HeyGen propose des options robustes de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect, garantissant que vos vidéos sont parfaitement optimisées pour n'importe quelle plateforme. Que vous produisiez des vidéos pour les réseaux sociaux ou une visite virtuelle de campus, votre contenu peut être facilement adapté pour une présentation optimale sur divers canaux.