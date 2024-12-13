Libérez Vos Idées avec un Créateur de Vidéos de Cartographie Collaborative

Simplifiez les processus collaboratifs et la cartographie des parcours clients. Créez des vidéos engageantes avec des Modèles & scènes intuitifs, sans besoin de codage.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "Vidéo de Cartographie de Parcours" engageante de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les designers UX, présentant un "parcours client" typique pour le lancement d'un nouveau produit. La vidéo doit utiliser un style d'animation illustratif avec des transitions fluides, guidée par un ton amical et informatif d'un avatar AI. Soulignez comment les "avatars AI" de HeyGen offrent un visage accessible aux insights basés sur les données, rendant les parcours utilisateurs complexes accessibles et exploitables pour la prise de décision stratégique.
Exemple de Prompt 2
Créez une "vidéo tutorielle" claire et instructive de 90 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels et aux éducateurs, démontrant les fonctions principales d'un "Créateur de Cartes Conceptuelles". Le style visuel doit être clair et étape par étape, avec des enregistrements d'écran mettant en évidence les éléments, soutenus par une narration calme et professionnelle. Montrez comment la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen simplifie l'ajout d'instructions claires, permettant aux créateurs de produire des tutoriels soignés sans avoir besoin d'un studio d'enregistrement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, servant de "vidéo promotionnelle" qui met en avant le pouvoir créatif d'un "créateur de vidéos AI" pour générer des "cartes animées" époustouflantes. L'esthétique visuelle doit être rapide, moderne et visuellement riche avec des couleurs vives et des transitions engageantes, accompagnée d'une bande sonore énergique et d'une narration captivante. Illustrez comment les "Modèles & scènes" de HeyGen permettent aux utilisateurs de créer rapidement du contenu impressionnant, transformant des données abstraites en histoires visuelles captivantes avec facilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Cartographie Collaborative

Transformez vos cartes collaboratives et parcours clients en vidéos engageantes avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant la communication et visualisant des processus complexes.

1
Step 1
Créez Votre Carte Collaborative
Commencez par visualiser vos idées en utilisant des modèles intuitifs et un éditeur flexible, parfait pour les processus collaboratifs comme la cartographie des parcours clients. Cela exploite des fonctionnalités générales pour un démarrage sans accroc.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Vidéo AI Engagés
Donnez vie à votre carte en intégrant de manière fluide des avatars AI pour narrer les étapes ou souligner des points clés, rendant vos vidéos de cartographie de parcours plus dynamiques et percutantes.
3
Step 3
Améliorez avec une Personnalisation Riche
Personnalisez votre vidéo avec des voix off sur mesure et des contrôles de branding. Affinez votre récit pour garantir clarté et impact pour toute carte conceptuelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire Visuelle
Exportez facilement votre vidéo de cartographie collaborative soignée dans divers formats, prête pour des présentations ou un partage sur les plateformes pour engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes

Présentez visuellement des projets de cartographie collaborative réussis ou des insights de parcours client à travers des vidéos AI captivantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il les animations de cartes créatives pour la narration ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer de magnifiques animations de cartes, parfaites pour une narration engageante. Avec des modèles et des scènes personnalisables, vous pouvez visualiser vos idées et développer des récits captivants, en incorporant même des avatars AI réalistes pour des présentations dynamiques.

HeyGen peut-il créer des vidéos de cartographie de parcours engageantes pour les insights clients ?

Absolument ! HeyGen est un créateur de vidéos de cartographie collaborative idéal qui vous permet de transformer des données complexes de parcours client en vidéos de cartographie de parcours visuellement riches. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos riches options de personnalisation permettent une visualisation puissante des données pour des insights percutants.

Qu'est-ce qui rend HeyGen accessible comme créateur de vidéos AI pour des concepts complexes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de Créateur de Cartes Conceptuelles sophistiquées avec son interface conviviale. Aucun codage n'est requis, et vous pouvez facilement générer des explications complètes en convertissant du texte en vidéo à partir de script, avec une génération de voix off naturelle.

HeyGen prend-il en charge le branding et les ajustements de format pour les vidéos de cartographie ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser des éléments de branding comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence cohérente pour vos vidéos de logiciels de cartographie. Vous pouvez également utiliser facilement le redimensionnement et les exportations de format pour adapter votre contenu vidéo promotionnel à diverses plateformes.

