Votre Créateur de Vidéos d'Apprentissage Côtier pour des Cours en Ligne Dynamiques

Créez facilement du contenu d'apprentissage en ligne engageant et des vidéos tutoriels avec des avatars AI qui donnent vie à vos leçons.

504/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle vibrante de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent démontrer le fonctionnement de leur produit durable. Le style visuel doit être lumineux et épuré, avec des démonstrations claires étape par étape et une musique de fond entraînante, garantissant une création vidéo facile. Utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour convertir sans effort l'explication de votre produit en une narration soignée, guidant votre audience à travers chaque caractéristique avec précision et clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes ciblant les développeurs d'e-learning occupés, soulignant la rapidité avec laquelle ils peuvent créer du contenu professionnel. Le style visuel et audio doit être moderne et élégant, avec des transitions fluides et une musique de fond calme et professionnelle. Mettez en avant la facilité d'utilisation d'un créateur de vidéos en ligne en exploitant des modèles et des scènes préconçus pour lancer leurs projets et maintenir la cohérence de la marque sans effort de conception étendu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle inspirante de 45 secondes pour les équipes de marketing de l'éco-tourisme, mettant en valeur des paysages côtiers à couper le souffle et des expériences de voyage durables. Le style visuel doit être cinématographique avec des prises de vue naturelles panoramiques et des montages dynamiques, accompagnés d'une musique orchestrale entraînante pour évoquer un sentiment d'aventure. Assurez l'accessibilité mondiale de vos vidéos promotionnelles en générant automatiquement des sous-titres, permettant à un public plus large de se connecter à votre message, quelles que soient les préférences linguistiques ou sonores.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos d'Apprentissage Côtier

Transformez facilement vos matériaux éducatifs en leçons vidéo engageantes avec notre créateur de vidéos AI intuitif, conçu pour un apprentissage en ligne percutant.

1
Step 1
Collez Votre Contenu d'Apprentissage
Collez facilement votre script éducatif ou vos points d'apprentissage clés. Notre plateforme utilisera ensuite la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour commencer à former la structure de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou expert en la matière, donnant vie à vos leçons.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec un audio captivant en utilisant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off pour narrer votre script.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Engagée
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, puis exportez votre contenu éducatif de haute qualité et engageant prêt pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partager des Informations Côtières sur les Réseaux Sociaux

.

Produisez rapidement des clips vidéo engageants pour les réseaux sociaux, promouvant vos initiatives d'apprentissage côtier et attirant de nouveaux publics.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer du contenu éducatif engageant ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui permet aux utilisateurs de produire facilement du contenu éducatif et des vidéos tutoriels de haute qualité et engageants. Exploitez notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script et des avatars AI réalistes pour rendre l'apprentissage en ligne captivant et efficace.

Quelles sont les fonctionnalités principales que HeyGen offre pour simplifier la création de vidéos ?

HeyGen propose des outils puissants comme Texte-en-vidéo à partir de script, génération de voix off, et sous-titres automatiques pour simplifier votre processus de création vidéo. Notre créateur de vidéos en ligne inclut également une bibliothèque de médias diversifiée et des modèles personnalisables pour accélérer la production.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos promotionnelles professionnelles pour le marketing ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos en ligne idéal pour concevoir des vidéos promotionnelles professionnelles et du contenu pour les réseaux sociaux de manière efficace. Utilisez nos avatars AI et nos outils d'édition vidéo polyvalents pour produire des messages marketing convaincants qui résonnent avec votre audience.

HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne accessible pour différents niveaux de compétence ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos en ligne intuitif, accessible tant pour les débutants que pour les développeurs d'e-learning expérimentés. Notre vaste sélection de modèles et notre interface simple rendent la création de vidéos facile et agréable pour tout le monde.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo