Créateur de Vidéos Puissantes de Succès Client pour Votre Entreprise
Renforcez les relations clients et la croissance avec des vidéos de succès client automatisées. Transformez rapidement n'importe quel script en histoires captivantes avec le texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes sur le Rapport de Résultats pour les parties prenantes internes et les clients existants, expliquant en détail les succès du projet avec un style visuel professionnel qui intègre des visualisations de données de manière fluide. Assurez la clarté avec des sous-titres/captions automatiques générés à partir de votre script, rendant ces vidéos professionnelles accessibles et percutantes.
Développez une vidéo de témoignage client authentique de 30 secondes conçue pour les plateformes de médias sociaux, visant à Encourager le Partage Social. Le style visuel doit être personnel et direct, utilisant un avatar AI pour présenter les citations clés d'un client satisfait, rendant le message plus engageant et relatable.
Produisez une vidéo de mise à jour sur le succès client de 90 secondes pour une large base de clients, mettant l'accent sur une image de marque cohérente et une communication claire. Le style visuel doit utiliser un Modèle et une scène préconçus pour maintenir une apparence conforme à la marque, combinant des visuels convaincants avec des graphiques personnalisés pour informer et rassurer les utilisateurs sur les réalisations récentes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Mettre en Avant les Histoires de Succès Client.
Créez facilement des vidéos AI engageantes pour mettre en lumière les triomphes et les résultats positifs des clients, renforçant la confiance et la crédibilité.
Améliorer l'Intégration et la Formation des Clients.
Améliorez l'adoption des produits et la rétention à long terme des clients grâce à des vidéos de formation interactives et alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de succès client ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI qui simplifie le processus de génération de vidéos de succès client percutantes grâce à la création vidéo automatisée. Notre plateforme vous permet de produire facilement des vidéos professionnelles mettant en avant des témoignages réels et des résultats clients de manière efficace.
Puis-je utiliser des avatars AI pour personnaliser mes vidéos de témoignages clients ?
Oui, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI pour personnaliser vos vidéos de témoignages clients, les rendant plus engageantes et relatables. Vous pouvez également utiliser notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script et la génération avancée de voix off pour un message clair et cohérent.
Quels contrôles de marque sont disponibles pour mes histoires de succès client ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris la possibilité d'ajouter des logos personnalisés et des couleurs de marque, garantissant que toutes vos vidéos de succès client s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Nos modèles personnalisables et nos outils d'édition faciles aident à maintenir une apparence professionnelle et conforme à la marque sans effort.
Comment HeyGen peut-il m'aider à partager des vidéos de résultats clients professionnelles ?
En tant que plateforme de création vidéo tout-en-un, HeyGen vous permet de créer des vidéos de résultats clients de haute qualité et de les partager facilement sur diverses plateformes de médias sociaux. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect, vos vidéos professionnelles seront optimisées pour une portée et un engagement maximum.