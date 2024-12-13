En tant que plateforme de création vidéo tout-en-un, HeyGen vous permet de créer des vidéos de résultats clients de haute qualité et de les partager facilement sur diverses plateformes de médias sociaux. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect, vos vidéos professionnelles seront optimisées pour une portée et un engagement maximum.