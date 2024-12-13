Créateur de Vidéos de Communication Client : Boostez l'Engagement

Créez des vidéos captivantes et de marque pour transmettre clairement votre message, en utilisant les modèles et scènes intuitifs de HeyGen.

457/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour les professionnels du marketing, démontrant comment produire rapidement du contenu promotionnel engageant. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec une bande sonore vibrante, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation des "Avatars AI" et des "Modèles & scènes" préconçus pour une création vidéo rapide et de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les chefs de produit, décrivant clairement une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel doit être informatif et précis, accompagné d'une "Génération de voix off" autoritaire et de "Sous-titres/captions" automatiques pour plus de clarté, garantissant une vidéo très professionnelle qui éduque efficacement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sociale de 15 secondes destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant comment réutiliser le contenu pour différentes plateformes. Le style visuel doit être rapide et énergique, avec des extraits sonores accrocheurs, se concentrant sur le "Redimensionnement & exportation des formats d'aspect" et le riche "Support de bibliothèque/média stock" pour créer des extraits visuellement attrayants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre créateur de vidéos de communication client

Créez facilement des vidéos professionnelles et personnalisées pour les clients, améliorant l'engagement et la clarté de vos messages avec des outils AI puissants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message. Notre plateforme utilise le Texte en vidéo à partir d'un script pour générer automatiquement du contenu vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, ou utilisez vos propres séquences. Vous pouvez également choisir parmi divers modèles et scènes.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Médias
Intégrez votre logo d'entreprise, vos couleurs de marque et des visuels pertinents en utilisant des contrôles de Branding intuitifs pour maintenir une apparence et une sensation cohérentes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo finale dans plusieurs formats de redimensionnement & exportation de formats d'aspect pour différentes plateformes et partagez-la directement avec vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Vos Clients

.

Créez des vidéos puissantes alimentées par l'AI pour partager le succès de vos clients, renforçant la confiance et démontrant la valeur aux clients potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les vidéos marketing ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui offre une création vidéo facile à partir de texte, parfait pour développer des vidéos marketing engageantes et des vidéos de communication. Ses fonctionnalités alimentées par l'AI simplifient l'ensemble du processus, vous permettant de créer des vidéos professionnelles efficacement.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos conformes à la marque avec des éléments personnalisés ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles conformes à la marque avec de nombreuses options de personnalisation. Profitez d'une large gamme de modèles, intégrez les couleurs et le logo de votre marque, et utilisez même des Avatars AI réalistes pour maintenir un contenu vidéo cohérent.

Quels types de contenu vidéo peuvent être produits avec la plateforme de HeyGen ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo polyvalente, vous permettant de produire une large gamme de contenus vidéo, des vidéos sociales captivantes aux vidéos explicatives détaillées et aux communications internes. Notre capacité de texte en vidéo aide à transformer vos idées en vidéos époustouflantes sans effort.

Comment les fonctionnalités alimentées par l'AI de HeyGen améliorent-elles la création vidéo ?

Les fonctionnalités avancées alimentées par l'AI de HeyGen améliorent considérablement la création vidéo en offrant des Avatars AI réalistes et des voix off vivantes. Ces outils, combinés à l'assistance d'un rédacteur de script AI, vous permettent de générer du contenu vidéo de haute qualité sans connaissances approfondies en production, transformant vos idées en vidéos époustouflantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo