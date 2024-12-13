Créateur de Vidéos pour Applications en Classe : Créez des Leçons Engagantes
Permettez aux éducateurs et aux élèves de K-12 de produire des vidéos éducatives captivantes, en utilisant des avatars AI pour des leçons interactives et attrayantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "présentation animée" de 60 secondes pour des "étudiants" décrivant un projet scientifique complexe. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec une musique de fond entraînante et une voix off claire et enthousiaste. Mettez en avant la facilité d'utilisation en créant cette présentation avec divers "modèles et scènes", permettant aux étudiants de se concentrer sur le contenu plutôt que sur un design complexe.
Concevez un segment de 30 secondes pour un "cours en ligne", spécifiquement pour les enseignants universitaires démontrant un principe académique clé. Cette "vidéo éducative" doit maintenir un style visuel propre, informatif et professionnel, en priorisant la compréhension des apprenants. Illustrez comment la fonction automatique de "sous-titres/captions" améliore l'accessibilité, rendant les sujets complexes compréhensibles pour un public étudiant diversifié.
Créez une vidéo introductive de 40 secondes pour des "enseignants d'école primaire" afin d'expliquer les routines quotidiennes de la classe aux jeunes "élèves". La vidéo doit comporter des animations ludiques et colorées et une voix amicale et encourageante. Démontrez comment la "génération de voix off" peut créer une narration cohérente et claire, garantissant que tous les élèves comprennent les attentes dans un format vidéo engageant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Création de Cours Éducatifs.
Permettez aux éducateurs de produire efficacement des cours en ligne de haute qualité et d'atteindre un public étudiant plus large avec un contenu généré par AI captivant.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Améliorez la concentration des élèves et la rétention des connaissances dans les classes inversées et les environnements K-12 en livrant des vidéos éducatives interactives et visuellement riches.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il les éducateurs K-12 à créer des vidéos engageantes ?
HeyGen est un outil vidéo AI avancé qui permet aux éducateurs et enseignants K-12 de produire des vidéos éducatives engageantes avec une facilité inégalée. Il simplifie le processus de création vidéo, permettant un contenu dynamique idéal pour les classes inversées et les cours en ligne.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour les présentations animées ?
HeyGen offre une suite de fonctionnalités créatives pour réaliser des présentations animées captivantes, y compris des avatars AI personnalisables et une riche bibliothèque de modèles. Cela permet de développer des applications vidéo visuellement stimulantes et interactives qui captivent l'attention des élèves.
HeyGen propose-t-il des options d'accessibilité comme les sous-titres pour le contenu éducatif ?
Oui, HeyGen prend entièrement en charge la génération de sous-titres/captions, garantissant que toutes les vidéos éducatives et applications en classe sont accessibles à un public plus large. Cette fonctionnalité est cruciale pour améliorer les expériences d'apprentissage pour tous les élèves.
HeyGen peut-il fonctionner comme une plateforme complète de création vidéo pour divers besoins ?
Absolument, HeyGen fonctionne comme une plateforme robuste de création vidéo, fournissant des outils vidéo AI puissants pour chaque étape de la production de contenu. De la transformation de scripts texte en vidéo à la génération de voix off et à l'application de contrôles de marque, il est conçu pour une production de contenu polyvalente.