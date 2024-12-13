Créateur de Vidéos pour Applications en Classe : Créez des Leçons Engagantes

Permettez aux éducateurs et aux élèves de K-12 de produire des vidéos éducatives captivantes, en utilisant des avatars AI pour des leçons interactives et attrayantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "présentation animée" de 60 secondes pour des "étudiants" décrivant un projet scientifique complexe. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec une musique de fond entraînante et une voix off claire et enthousiaste. Mettez en avant la facilité d'utilisation en créant cette présentation avec divers "modèles et scènes", permettant aux étudiants de se concentrer sur le contenu plutôt que sur un design complexe.
Exemple de Prompt 2
Concevez un segment de 30 secondes pour un "cours en ligne", spécifiquement pour les enseignants universitaires démontrant un principe académique clé. Cette "vidéo éducative" doit maintenir un style visuel propre, informatif et professionnel, en priorisant la compréhension des apprenants. Illustrez comment la fonction automatique de "sous-titres/captions" améliore l'accessibilité, rendant les sujets complexes compréhensibles pour un public étudiant diversifié.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo introductive de 40 secondes pour des "enseignants d'école primaire" afin d'expliquer les routines quotidiennes de la classe aux jeunes "élèves". La vidéo doit comporter des animations ludiques et colorées et une voix amicale et encourageante. Démontrez comment la "génération de voix off" peut créer une narration cohérente et claire, garantissant que tous les élèves comprennent les attentes dans un format vidéo engageant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Applications en Classe

Permettez aux élèves et aux enseignants de transformer les leçons en vidéos éducatives engageantes, accessibles et de haute qualité grâce à notre plateforme intuitive.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une variété de modèles préconçus adaptés au contenu éducatif, offrant un point de départ rapide et efficace pour votre leçon.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur Virtuel
Choisissez parmi notre gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre leçon, assurant un instructeur virtuel cohérent et engageant pour vos élèves.
3
Step 3
Générez des Sous-titres pour l'Accessibilité
Améliorez la compréhension et l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres/captions précis pour l'ensemble de votre leçon vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Leçon Terminée
Exportez facilement votre vidéo éducative terminée dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sans effort dans des classes inversées ou des cours en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer le Contenu du Programme avec la Narration AI

Transformez des sujets complexes comme l'histoire ou les sciences en présentations animées captivantes, rendant l'apprentissage mémorable et excitant pour les élèves.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il les éducateurs K-12 à créer des vidéos engageantes ?

HeyGen est un outil vidéo AI avancé qui permet aux éducateurs et enseignants K-12 de produire des vidéos éducatives engageantes avec une facilité inégalée. Il simplifie le processus de création vidéo, permettant un contenu dynamique idéal pour les classes inversées et les cours en ligne.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour les présentations animées ?

HeyGen offre une suite de fonctionnalités créatives pour réaliser des présentations animées captivantes, y compris des avatars AI personnalisables et une riche bibliothèque de modèles. Cela permet de développer des applications vidéo visuellement stimulantes et interactives qui captivent l'attention des élèves.

HeyGen propose-t-il des options d'accessibilité comme les sous-titres pour le contenu éducatif ?

Oui, HeyGen prend entièrement en charge la génération de sous-titres/captions, garantissant que toutes les vidéos éducatives et applications en classe sont accessibles à un public plus large. Cette fonctionnalité est cruciale pour améliorer les expériences d'apprentissage pour tous les élèves.

HeyGen peut-il fonctionner comme une plateforme complète de création vidéo pour divers besoins ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme une plateforme robuste de création vidéo, fournissant des outils vidéo AI puissants pour chaque étape de la production de contenu. De la transformation de scripts texte en vidéo à la génération de voix off et à l'application de contrôles de marque, il est conçu pour une production de contenu polyvalente.

