Renforcez l'engagement civique et créez des annonces de service public convaincantes plus rapidement en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des vidéos percutantes sur les réseaux sociaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Envisagez de développer une vidéo inspirante de 60 secondes, spécifiquement conçue pour les organisateurs communautaires locaux et les associations à but non lucratif, afin de mettre en valeur de manière puissante l'impact communautaire tangible d'une récente initiative d'innovation civique. Ce contenu éducatif exige une esthétique visuelle professionnelle de style documentaire associée à une narration claire et autoritaire. Profitez de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour convertir sans effort votre rapport détaillé en une histoire visuelle captivante.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux est nécessaire, visant directement les jeunes adultes et les étudiants, dans le but d'accroître la sensibilisation et la participation à une campagne d'engagement civique locale. Son esthétique visuelle doit être énergique et moderne, utilisant des graphismes audacieux et une musique de fond entraînante, tout en assurant une portée et une accessibilité maximales grâce à l'inclusion de sous-titres clairs pour tout le contenu parlé.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 40 secondes qui explique efficacement un projet complexe d'innovation civique locale à un public de bénévoles potentiels, de donateurs et de responsables gouvernementaux locaux. Cette pièce nécessite un style visuel propre et illustratif, complété par une voix off apaisante et informative pour démystifier les détails du projet. Accélérez votre flux de création en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir une structure soignée pour votre vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Innovation Civique

Transformez sans effort vos idées en vidéos d'innovation civique convaincantes, rendant simple l'engagement des communautés et la promotion des annonces de service public.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre annonce de service public ou votre message civique. Notre plateforme utilise la transformation de texte en vidéo à partir de script pour convertir rapidement vos mots en un storyboard visuel.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Donnez vie à votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI qui représentent le mieux votre initiative civique, améliorant l'engagement et la relation.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Professionnelles
Personnalisez davantage votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant des contrôles de marque intuitifs (logo, couleurs), assurant un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez l'Impact
Finalisez votre vidéo avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour diverses plateformes, prête à atteindre un large public à travers des vidéos sur les réseaux sociaux et maximiser l'impact communautaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirer l'Action Communautaire

Créez des vidéos inspirantes et des annonces de service public qui motivent la participation communautaire et stimulent un impact positif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les annonces de service public et l'engagement civique ?

HeyGen permet aux organisations de créer rapidement et efficacement des annonces de service public et du contenu d'engagement civique convaincants. Avec les capacités de transformation de texte en vidéo de HeyGen et ses divers avatars AI, vous pouvez produire des vidéos engageantes qui communiquent efficacement des messages importants et favorisent l'impact communautaire. Cela fait de HeyGen un puissant créateur de vidéos de participation civique.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un agent vidéo AI efficace pour l'innovation civique ?

HeyGen sert d'agent vidéo AI puissant, permettant la création rapide de vidéos professionnelles pour les initiatives d'innovation civique. Notre plateforme utilise une technologie avancée de transformation de texte en vidéo à partir de script, combinée à des avatars AI réalistes et à la génération de voix off, pour donner vie à vos idées sans production vidéo complexe. Cela simplifie la création de contenu éducatif percutant et de sensibilisation.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de participation civique ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de participation civique en offrant une plateforme de génération de vidéos de bout en bout. Les utilisateurs peuvent transformer sans effort des scripts en vidéos dynamiques en utilisant des avatars AI et des modèles de vidéos préconstruits, garantissant des contrôles de marque cohérents. Des fonctionnalités comme les sous-titres et le redimensionnement des ratios d'aspect assurent également l'accessibilité et l'adaptabilité pour diverses plateformes.

HeyGen peut-il produire des vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux ayant un impact communautaire ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à produire des vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux qui ont un impact communautaire. Avec des outils conviviaux pour la création de texte en vidéo, des avatars AI personnalisables et une génération de voix off fluide, vous pouvez rapidement générer du contenu engageant. Adaptez facilement vos vidéos pour différentes plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect, assurant que votre message atteigne un public plus large.

