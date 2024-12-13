Créateur de Vidéos de Sensibilisation à l'Action Civique pour un Changement Impactant

Exploitez les avatars AI pour créer facilement des vidéos explicatives convaincantes sur l'action civique pour les réseaux sociaux, augmentant l'engagement et la sensibilisation.

578/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes ciblant les responsables gouvernementaux locaux, illustrant l'impact des décisions d'urbanisme sur les espaces publics à travers des scénarios simulés. Adoptez un style visuel sérieux mais éducatif, avec des avatars AI réalistes interagissant dans divers environnements urbains, soutenus par une voix off autoritaire. En utilisant les avatars AI de HeyGen, ces scénarios complexes prendront vie, rendant l'information hautement compréhensible pour les décideurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux jeunes adultes, encourageant la participation à une campagne d'inscription des électeurs locaux. Le style visuel et audio doit être vibrant, rapide, et comporter une musique de fond énergique avec des superpositions de texte audacieuses et faciles à lire. Assurez une accessibilité maximale sur toutes les plateformes en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, permettant aux campagnes percutantes d'atteindre un public plus large et diversifié.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo complète de 2 minutes pour les organisations à but non lucratif et les départements gouvernementaux, démontrant l'efficacité de l'utilisation des outils vidéo AI pour créer divers messages d'intérêt public. La vidéo doit avoir un style visuel propre et instructif, mélangeant des séquences de partage d'écran de l'interface HeyGen avec des présentations professionnelles d'avatars AI. Mettez en avant la polyvalence de la plateforme en présentant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen, permettant une adaptation fluide à travers différents canaux de communication pour la génération de vidéos de bout en bout.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de sensibilisation à l'action civique

Produisez rapidement des vidéos de sensibilisation à l'action civique convaincantes, atteignant un public plus large et stimulant l'engagement avec des outils AI faciles à utiliser.

1
Step 1
Créez Votre Narratif
Commencez par entrer votre script ou vos messages clés. Notre capacité de texte-à-vidéo transforme instantanément votre texte en une vidéo dynamique, formant la base de votre campagne de sensibilisation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole Virtuel
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces présentateurs numériques engageants transmettront vos appels à l'action civique avec clarté et professionnalisme, rendant votre vidéo percutante.
3
Step 3
Ajoutez une Touche Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec une voix off AI, en choisissant parmi diverses voix réalistes. Incorporez des sous-titres et des contrôles de marque pour garantir que votre message est accessible, conforme à votre marque, et atteint efficacement chaque spectateur.
4
Step 4
Exportez et Engagez Votre Communauté
Finalisez votre vidéo de sensibilisation à l'action civique en l'exportant dans divers formats et en utilisant le redimensionnement de l'aspect-ratio adapté à différentes plateformes. Partagez votre vidéo sur les réseaux sociaux et d'autres canaux pour engager votre communauté et inspirer l'action, complétant ainsi votre processus de création vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Annonces de Sensibilisation à Fort Impact

.

Créez rapidement des publicités vidéo puissantes en utilisant l'AI pour amplifier votre message civique et obtenir une reconnaissance publique large de manière efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il les outils vidéo AI pour une création vidéo efficace ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo sans effort grâce à des outils vidéo AI avancés. Cette capacité de texte-à-vidéo simplifie le processus de production, permettant une génération rapide de contenu de qualité professionnelle sans expertise technique approfondie.

Quels types d'avatars AI et de voix off sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et d'options de voix off AI de haute qualité pour donner vie à vos scripts. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers styles et voix pour correspondre parfaitement au ton et au message de leur vidéo, améliorant ainsi l'engagement du public.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités de personnalisation comme les contrôles de marque et les options d'accessibilité ?

Oui, HeyGen inclut des contrôles de marque complets pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente dans les vidéos. De plus, des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et le redimensionnement flexible de l'aspect-ratio garantissent que votre contenu est accessible et optimisé pour diverses plateformes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme efficace pour des campagnes de création vidéo percutantes ?

HeyGen est conçu pour la génération de vidéos de bout en bout, ce qui le rend idéal pour des campagnes percutantes dans divers secteurs, y compris les vidéos explicatives et le contenu pour les réseaux sociaux. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles vidéo permettent une production rapide de contenu vidéo engageant et de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo