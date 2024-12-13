Créateur de Vidéos d'Impact Caritatif : Créez des Histoires Captivantes

Racontez des histoires percutantes pour votre association. Créez facilement des vidéos de collecte de fonds captivantes avec notre génération de voix off puissante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne de sensibilisation de 30 secondes visant à engager les utilisateurs des réseaux sociaux et les bénévoles potentiels, en mettant en avant une cause critique que votre association aborde. Le style visuel et audio doit être dynamique et entraînant, avec des coupes rapides, des images vibrantes et une musique inspirante, rendant la vidéo facilement partageable. Exploitez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que le message de votre vidéo associative soit accessible et percutant même sans le son.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de collecte de fonds professionnelle de 60 secondes, ciblant les partenaires d'entreprise et les grands donateurs, qui articule clairement la mission de votre organisation et le besoin urgent de soutien. Adoptez une esthétique visuelle soignée avec une narration autoritaire, en incorporant des statistiques clés et des témoignages, le tout sur un fond musical subtil et sophistiqué. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière crédible et engageante, améliorant vos vidéos promotionnelles.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo engageante de 50 secondes démontrant le "comment" de votre impact caritatif, adaptée à un public plus jeune et à la communauté en ligne qui apprécie la transparence et la narration moderne. La vidéo doit avoir un style visuel amical et illustratif avec une musique de fond contemporaine, expliquant les processus de manière simple et efficace. Maximisez l'engagement en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer votre récit et créer une expérience de création de vidéos d'impact caritatif visuellement attrayante.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Impact Caritatif

Créez des vidéos de collecte de fonds captivantes et partagez la mission de votre association avec facilité grâce à des outils intuitifs et des fonctionnalités AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo conçus professionnellement pour démarrer rapidement votre projet. Ces modèles fournissent une base solide pour créer un contenu vidéo associatif engageant.
2
Step 2
Ajoutez Vos Visuels et Votre Voix
Remplissez le modèle choisi avec les séquences et images de votre organisation. Améliorez votre histoire en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration claire et professionnelle.
3
Step 3
Affinez avec des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et la portée de votre vidéo en ajoutant facilement des sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que votre vidéo d'impact caritatif soit inclusive et comprise par un public plus large, renforçant vos campagnes de sensibilisation.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre vidéo de collecte de fonds captivante et exportez-la dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez votre histoire percutante sur les canaux de marketing des réseaux sociaux pour engager les donateurs et les soutiens.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires d'Impact avec des Vidéos AI

.

Partagez efficacement les histoires des bénéficiaires et l'impact pour démontrer la valeur de votre travail caritatif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de collecte de fonds engageantes pour mon association ?

HeyGen permet aux associations de produire des vidéos de collecte de fonds captivantes en utilisant une variété de modèles vidéo et de fonctionnalités AI. Vous pouvez exploiter les avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour créer un récit vidéo puissant qui résonne avec les donateurs, renforçant votre impact caritatif.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la narration vidéo des Histoires d'Impact ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées comme des avatars AI réalistes et une génération de voix off fluide pour donner vie à vos Histoires d'Impact. Notre plateforme simplifie la transformation des scripts textuels en vidéos dynamiques, garantissant que votre message soit clair et engageant pour les campagnes de sensibilisation.

HeyGen est-il un créateur de vidéos d'impact caritatif convivial pour les organisations sans expérience en montage ?

Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos d'impact caritatif très convivial, parfait pour les organisations novices en production vidéo. Son interface intuitive et ses modèles vidéo prêts à l'emploi permettent à quiconque de créer facilement des vidéos associatives professionnelles, éliminant le besoin de compétences complexes en montage.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos promotionnelles avec des options de marque et d'accessibilité comme les sous-titres ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos promotionnelles, en incorporant les contrôles de marque spécifiques de votre organisation comme les logos et les couleurs. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et captions complets, rendant votre contenu accessible à un public plus large et adapté à diverses plateformes de marketing sur les réseaux sociaux.

