Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour l'intégration de nouveaux employés dans un flux de travail complexe. Visez une esthétique accueillante et moderne avec des visuels dynamiques, expliquant les premières étapes de leur rôle. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour simplifier la production et incorporez des modèles personnalisables pour un look de marque cohérent.
Produisez une vidéo de certification de 2 minutes expliquant les avantages d'une qualification technique avancée. Le style visuel doit être sophistiqué et détaillé, accompagné d'un ton explicatif et de sous-titres clairs pour garantir l'accessibilité. Intégrez des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer efficacement des concepts complexes pour les professionnels en devenir.
Concevez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour annoncer un nouveau programme de certification spécialisée. Cette vidéo doit avoir un style visuel excitant et inspirant avec une musique énergique, captivant les candidats potentiels. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes de médias sociaux et puisez dans les Modèles & scènes de HeyGen pour une production rapide et percutante.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Améliorez l'engagement de la formation pour la certification.
Augmentez les taux de complétion et la rétention des connaissances pour les programmes de certification grâce à des vidéos de formation dynamiques alimentées par l'AI.
Échelle de création de cours de certification.
Produisez et distribuez rapidement une gamme plus large de cours de certification, atteignant un public mondial avec un contenu cohérent et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de certification et de formation professionnelles ?
HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos de formation, vous permettant de produire facilement des vidéos de formation et de certification engageantes. Sa plateforme intuitive simplifie l'ensemble du processus, rendant facile la création de contenu vidéo pédagogique de haute qualité pour le développement des employés.
HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour un contenu de formation engageant ?
Oui, HeyGen propose des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour améliorer vos expériences d'apprentissage. Ces avatars AI peuvent livrer votre contenu avec des voix off AI naturelles, rendant vos vidéos de formation des employés plus dynamiques et percutantes.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution efficace pour les vidéos de formation en entreprise ?
HeyGen offre des modèles personnalisables et un processus de génération de vidéos de bout en bout, réduisant considérablement le temps et les ressources nécessaires pour créer des vidéos de formation professionnelles. Cette efficacité aide les organisations à améliorer le partage des connaissances et à rendre l'éducation plus efficace pour tous les employés.
HeyGen prend-il en charge une variété de formats de vidéos de formation, tels que les tutoriels et l'intégration ?
Absolument, HeyGen est polyvalent pour créer divers formats de vidéos de formation, y compris des bibliothèques de vidéos tutoriels complètes et des vidéos d'intégration efficaces. Vous pouvez également générer des guides d'utilisateur et des SOP avec AI pour soutenir la rétention de la mémoire à long terme et améliorer le développement global des employés.