Créateur de Vidéos de Support pour la Restauration Sans Effort

Transformez instantanément des scripts en vidéos captivantes sur la gastronomie grâce à la fonctionnalité avancée de texte à vidéo de HeyGen.

444/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo instructive vibrante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises de restauration à la recherche de conseils rapides, démontrant une astuce efficace de préparation des aliments ou une technique de présentation ; adoptez un style visuel propre et moderne avec un ton amical et informatif, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création vidéo pour les plateformes de médias sociaux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce animée captivante de 20 secondes pour un nouvel élément de menu innovant de restauration, ciblant les clients existants et les planificateurs d'événements ; mettez en avant des visuels dynamiques et ludiques générés par l'IA du plat prenant vie, accompagnés d'un jingle accrocheur et entraînant, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour offrir une introduction courte et mémorable.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de témoignage émouvante de 60 secondes conçue pour des clients potentiels, mettant en avant le service exceptionnel d'une entreprise de restauration à travers une histoire de réussite client ; combinez des séquences authentiques ou des médias de stock avec une narration chaleureuse et encourageante générée directement à partir d'un script en utilisant la capacité de texte à vidéo de HeyGen, sur fond de musique douce et invitante pour transmettre confiance et qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Support pour la Restauration

Produisez rapidement des vidéos de support de restauration professionnelles en utilisant des outils alimentés par l'IA, rationalisant votre communication et renforçant la présence de votre marque.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une large gamme de modèles et scènes professionnels ou collez votre script de restauration existant pour lancer la création de votre vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en ajoutant le logo et les couleurs de votre marque, puis améliorez-la davantage avec des visuels générés par l'IA de notre bibliothèque multimédia.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Engagé
Élevez votre message avec une génération de voix off professionnelle, assurant une communication claire et percutante pour votre contenu de support de restauration.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo de support de restauration terminée, en utilisant le redimensionnement et les exportations de format d'aspect pour s'adapter parfaitement aux réseaux sociaux ou à votre site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Histoires de Réussite Client

.

Mettez en lumière des expériences client positives avec des vidéos professionnelles par IA, renforçant la confiance et la crédibilité de votre entreprise de restauration.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos culinaires créatives pour mon entreprise de restauration ?

HeyGen permet aux entreprises de restauration de créer facilement des vidéos culinaires créatives de haute qualité. En utilisant des fonctionnalités comme le texte à vidéo et une vaste bibliothèque de modèles vidéo, vous pouvez rapidement produire un contenu convaincant qui met en valeur vos offres culinaires. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, rendant les résultats professionnels accessibles.

Quelles fonctionnalités d'IA HeyGen propose-t-il pour produire des vidéos promotionnelles culinaires engageantes ?

HeyGen exploite des capacités avancées de créateur de vidéos culinaires par IA pour vous aider à produire des vidéos promotionnelles engageantes. Notre plateforme propose des avatars IA et la génération de voix off, transformant vos scripts en visuels dynamiques sans nécessiter de compétences complexes en montage vidéo. Cela permet une production efficace de contenu captivant pour les réseaux sociaux et le marketing.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les modèles vidéo pour des visuels de marque de restauration uniques ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue des modèles vidéo pour s'aligner parfaitement avec les visuels uniques de votre marque de restauration. Vous pouvez intégrer vos éléments de marque, y compris les logos et les couleurs spécifiques, garantissant que chaque vidéo culinaire animée reflète l'identité de votre entreprise. Cela simplifie la création de visuels cohérents et professionnels.

Où puis-je télécharger et partager mes vidéos de support de restauration générées par l'IA ?

Une fois votre vidéo de support de restauration terminée, HeyGen offre des options simples pour la télécharger et la partager. Vous pouvez exporter vos visuels générés par l'IA dans divers formats d'aspect, garantissant un affichage optimal sur différentes plateformes. Cela rend la distribution de votre contenu promotionnel, comme les points forts du menu, fluide et efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo